Kleinschmidt: Messen Sie einfach Klima, Lüftung, Raumluftqualität - Multifunktions-Klima-Messgerät testo 440

Klima- und Lüftungsanlagen einstellen, Strömung an Kanal und Auslass prüfen, Luftqualität überwachen oder Behaglichkeit messen - alles mit nur einem Gerät - das Multitool testo 440. Für alle Klima Messaufgaben gibt es ein passendes Klima Set zum aktuell besonders attraktiven Aktionspreis.

In unserem Blogbeitrag erfahren Sie mehr über die vielfältigen Anwendungsgebiete des Klimamessgerätes testo 440 sowie der kompatiblen Messonden.

Kanal- und Auslassmessungen mit den testo 440 Aktions-Sets



Dank der Vielfalt an kompatiblen Strömungssonden, sowie die Kombination aus Teleskophitzdraht- und Flügelradsonden mit der Teleskop Verlängerung, ist die Strömungsmessung auch an schwer erreichbaren Messstellen an Luft/- und Deckenauslässen sowie im Lüftungskanal möglich.



Für die Messung an Kanälen und Auslässen empfehlen wir das testo 440 Strömungs-Kombi-Set zum Aktionspreis von 1199,00 zzgl. MwSt.

Für die Messung im Kanal empfehlen wir das testo 440 16 mm-Flügelrad-Set zum Aktionspreis von 429,00 € zzgl MwSt.

Für die Messung am Auslass empfehlen wir das testo 440 100 mm-Flügelrad-Set mit Bluetooth® zum Aktionspreis von 515,00 € zzgl MwSt.

Messung der Luftqualität in Lager- und Innenräumen mit den testo 440 Aktions-Sets

Überwachen und dokumentieren Sie die Raumluftqualität ganz einfach mit dem testo 440. Mit den passenden Sonden können CO2 Konzentrationen sowie Temperatur- und Feuchtewerte im Innenraum erfasst werden.

Für die Feuchte Messung in Lager- und Innenräumen empfehlen wir das testo 440 Feuchte Set zum Aktionspreis von 339,00 € zzgl. MwSt.

Für die Kohlenstoffdioxidmessung im Innenraum empfehlen wir das testo 440 CO2 Set zum Aktionspreis von 599,00 € zzgl. MwSt.

Egal ob Beratung, Wartung, Verkauf oder Reparatur, wir stehen Ihnen mit unserer Expertise in allen Belangen und Fragen zur Seite.

Unser Kontaktformular steht Ihnen jederzeit für Anregungen, Fragen oder Wünsche zur Verfügung.