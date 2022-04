Pressemeldung

Bei der Prüfung von Durchgängen und der Bestimmung von Drehfeldern, zum Beispiel, kommen oft Spannungsprüfer zum Einsatz. Testo setzt bei den Spannungsprüfern der Serie testo 750 auf ein 360° Rundum Display – es garantiert auch durch Beleuchtung der Messstelle für beste Sicht.



Elektrohighlight: testo Strom-Spannungsprüfer zur exakten Messung von Spannung und Strom

Testo revolutioniert den Markt der Spannungsprüfer mit Ihrem testo 755 – der Spannungsprüfer der gleichzeitig Strom misst, inklusive Zulassung nach Din-EN 61243-3:2014.

Innovativ: testo Stromzangen mit beweglicher Greifzangenvorrichtung

Stromzangen werden für die Widerstands- sowie Durchgangsprüfung genutzt aber auch bei Spannungsmessungen und RMS Strommessungen eingesetzt.

Testo´s Stromzangen überzeugen den Handwerker mit der innovativen Greifzangenvorrichtung, durch den schwenkbaren Kopf auch engste Schaltschränke und Messkabel bemessen werden können.

Was die einzelnen Elektromessgeräte im Detail können und welche Vorteile Sie Ihnen und Ihren Mitarbeitern bieten, lesen Sie in unserem Shop in der Rubrik Elektromesstechnik.

Messen Sie Strom, Spannung und den Widerstand jetzt noch einfacher und sicherer mit den innovativen Elektromessgeräten von testo.



Im Aktionszeitraum vom 01.03.2022 bis 31.08.2022 gibt es die Stromzangen, Multimeter, Spannungsprüfer und Stromprüfer vom Hersteller testo zum Kennenlernpreis.

Nutzen Sie die Preisersparnis und statten Sie Ihren Betrieb mit der innovativen testo Elektromesstechnik aus.

Noch Fragen? Wir sind über das Kontaktformular für Sie erreichbar.