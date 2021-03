Dräger Röhrchen Set C: Ergänzung zu Set B für Messschema zur Identifikation unbekannter Stoffe, für Anwendung im Feuerwehrbereich. Zur quantitativen Messung von Aceton, Ethylacetat, Säuretest (nur qualitativ), Tetrachlorethen, Toluol für 269,45 € + MwSt.

Mit den Dräger-Röhrchen kann die Momentankonzentration von mehr als 500 verschiedenen Stoffen festgestellt werden. Die Röhrchen werden manuell mit der Dräger Röhrchenpumpe accuro oder automatisch mit der Dräger X-act 5000 verwendet und im Anschluss an die Messung abgelesen.



Dräger Kurzzeitröhrchen werden z.B. zur Bestimmung von Konzentrationsspitzen, zur Messung der persönlichen Belastung im Einatembereich, zur Ermittlung von Leckagen sowie zur Luftanalyse in Abwasserkanälen, Schächten, Tanks oder anderen engen Räumen eingesetzt.



Dräger Kurzzeitröhrchen haben sich bereits millionenfach bewährt.



Beispiele von Dräger-Prüfröhrchen, Simultantest-Sets und Drägerzubehör, in der Regel in einfacher Stückzahl sofort bei der Kleinschmidt GmbH ab Lager lieferbar:

Dräger Röhrchen Aktivierungsr. f. Formaldehyd 0,2/a Artikel-Nr. 8101141, 10 Stück für 48,24 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Aktivkohle Typ B/G Artikel-Nr. 8101821, 10 Stück für 37,61 € + MwSt.+

Dräger Röhrchen Ammoniak 0,25/a Artikel-Nr. 8101711, 10 Stück für 62,90 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Ammoniak 2/a Artikel-Nr. 6733231, 10 Stück für 53,97 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Ammoniak 5/a Artikel-Nr. CH20501, 10 Stück für 51,85 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Ammoniak 5/b Artikel-Nr. 8101941, 10 Stück für 50,79 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Blausäure 0,5/a Artikel-Nr. 8103601, 10 Stück für 53,97 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Dimethylsulfid 1/a Artikel-Nr. 6728451, 5 Stück für 60,77 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Ethanol 100/a Artikel-Nr. 8103761, 10 Stück für 67,15 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Formaldehyd 0,2/a Artikel-Nr. 6733081, 10 Stück für 63,32 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Kohlenstoffdioxid 0,1%/a Artikel-Nr. CH23501, 10 Stück für 46,11 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Kohlenstoffmonoxid 2/a Artikel-Nr. 6733051, 10 Stück für 49,94 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Kohlenstoffmonoxid 5/a-P Artikel-Nr. 6728511, 10 Stück für 65,45 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Kohlenstoffmonoxid 5/c Artikel-Nr. CH25601, 10 Stück für 49,94 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Kohlenstoffmonoxid 10/b Artikel-Nr. CH20601, 10 Stück für 46,11 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Kohlenstoffdioxid 100/a Artikel-Nr. 8101811, 10 Stück für 49,51 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Kohlenstoffdioxid 100/a-P Artikel-Nr. 6728521, 10 Stück für 66,72 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Nitrose Gase 0,2/a Artikel-Nr. 8103661, 10 Stück für 53,55 € + MwSt.

Dräger-Röhrchen Öl 10/a-P Artikel-Nr. 6728371, 10 Stück für 73,31 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Phenol 1/b Artikel-Nr. 8101641, 10 Stück für 64,60 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Phosphorsäuretester 0,05/a Artikel-Nr. 6728461, 10 Stück für 85,00 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Polytest Artikel-Nr. CH28401, 10 Stück für 31,66 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Salzsäure 1/a Artikel-Nr. CH29501, 10 Stück für 63,75 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefeldioxid 1/a Artikel-Nr. CH31701, 10 Stück für 48,87 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 0,2/a Artikel-Nr. 8101461, 10 Stück für 49,94 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 0,2/b Artikel-Nr. 8101991, 10 Stück für 53,97 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 0,5/a Artikel-Nr. 6728041, 10 Stück für 51,85 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 1/c Artikel-Nr. 6719001, 10 Stück für 48,45 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 1/d Artikel-Nr. 8101831, 10 Stück für 49,94 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 2/a Artikel-Nr. 6728821, 10 Stück für 50,79 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 2/b Artikel-Nr. 8101961, 10 Stück für 46,54 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Schwefelwasserstoff 100/a Artikel-Nr. CH29101, 10 Stück für 49,94 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Wasserdampf 5/a-P Artikel-Nr. 6728531, 10 Stück für 53,97 € + MwSt.

Dräger-Röhrchen Wasserdampf 20/a-P Artikel-Nr. 8103061, 10 Stück für 53,97 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Xylol 10/a Artikel-Nr. 6733161, 10 Stück für 51,21 € + MwSt.

Dräger Simultantest-Set I Artikel-Nr. 8101735 für 53,76 € + MwSt.

Dräger Simultantest-Set II Artikel-Nr. 8101736 für 53,76 € + MwSt.

Dräger Simultantest-Set III Artikel-Nr. 8101770 für 53,76 € + MwSt.



Dräger Röhrchen Set A: Simultantest-Set Gefahrstoffmessung Artikel-Nr. 8103925 für 157,25 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Set B: Röhrchen GW-G DIN 14555 Artikel-Nr. 8103926 für 724,20 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Set C: Ergänzung Messkonzept Artikel-Nr. 8103927 für 269,45 € + MwSt.

Dräger Röhrchen Set D: Ergänzung ETW-Stoffe Artikel-Nr. 8103928 für 1728,05 € + MwSt.



Dräger Röhrchenpumpe accuro Artikel-Nr. 6400000 für 283,90 € + MwSt.

Dräger-Röhrchen Pumpe Set accuro Artikel-Nr. 6400260 für 347,65 € + MwSt.

Dräger X-act 7000 für MicroTubes Artikel-Nr. 8610800 für 2999,15 € + MwSt.

Röhrchenöffner Dräger TO 7000 Artikel-Nr. 6401200 für 32,30 € + MwSt.

Adapter Dräger Simultantest-Set Artikel-Nr. 6400090 für 36,55 € + MwSt.

Für die Überprüfung von Lüftungs- und Klimaanlagen sowie Wetterstrombewegungen haben sich die Dräger Strömungsprüfer bewährt, z.B. das Set Strömungsprüfer für Luft, Art.-Nr. CH00216, bestehend aus einer Packung (10 Stück) Strömungsprüfröhrchen, Gebläseball und Gummikappen, verpackt in einer Kunststoffschachtel mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung. Die Dräger Strömungsprüfröhrchen produzieren mit Hilfe des Gebläseballs weißen Rauch, mit dem selbst geringe Luftströmungen nachgewiesen werden können. Zwischen einzelnen Strömungsprüfungen können die Röhrchen mit den beiliegenden Gummikappen verschlossen werden.



Zum Aufspüren kleinster Luftströmungen mit weißem Rauch.



In der Regel in einfacher Stückzahl bei der Kleinschmidt GmbH sofort ab Lager lieferbar:



Dräger Strömungsprüfröhrchen Artikel-Nr. CH25301, 10 Stück für 39,10 € + MwSt.

Dräger Strömungsprüfer für Luft, Set Artikel-Nr. CH00216, 10 Strömungsprüfer, Gebläseball, Gummikappen, Kunststoffschachtel mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung für 68,64 € + MwSt.

Dräger Strömungsprüfer für Luft im 30er Spar-Set Artikel-Nr. CH00216 + CH25301, 30 Strömungsprüfer, Gebläseball, Gummikappen, Kunststoffschachtel mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung für 146,84 € + MwSt.

Packung Gummikappen Artikel-Nr. CH16631, 10 Stück für 13,34 € + MwSt.

Gebläseball für Strömungsprüfröhrchen Artikel-Nr. CH12868 für 23,16 € + MwSt.



Strömungsprüfer Dräger Flow Check Artikel-Nr. 6400761 für 416,50 € + MwSt.

Nebelpatronen Dräger Flow Check Artikel-Nr. 6400812, 3 Stück für 26,77 € + MwSt.



Dräger Orsa-Indoor Artikel-Nr. 6400365, Diffusionssammler mit Auswertung von ca. 60 innenraumrelevanten Komponenten für 166,60 € + MwSt.

Dräger ORSA 5 Artikel-Nr. 6728891, Set mit 5 Sammelröhrchen, Haltern, Probennahme-Protokollen und Versandtaschen für 79,47 € + MwSt.



Kurzzeit-Prüfröhrchen

Pumpen für Dräger-Röhrchen

Röhrchen für Druckgasmessung - Aerotest

Dräger-Röhrchen für Feuerwehren - Simultantest-Sets

Probenahmeröhrchen und Sammler – Orsa / Aktivkohle



Die Kleinschmidt GmbH liefert ebenfalls aus großen Lagerbeständen Dräger Ein- und Mehrgasmessgeräte:



Eingasmessgerät Dräger X-am® 5100

Eingasmessgeräte der Serie Dräger Pac® 6000

Eingasmessgeräte der Serie Dräger Pac® 6500

Eingasmessgeräte der Serie Dräger Pac® 8000

2-in Eingasmessgeräte der Serie Dräger Pac® 8500

Mehrgasmessgerät Dräger X-am® 2500

Mehrgasmessgerät Dräger X-am® 3500

Mehrgasmessgerät Dräger X-am® 5000

Mehrgasmessgerät Dräger X-am® 5600

Mehrgasmessgerät Dräger X-am® 8000

Dräger X-zone® 5500

Dräger X-zone® 5500 mit Pumpe



Zusätzlich liefert die Kleinschmidt GmbH u.a. auch folgende Dräger Produkte:



Dräger Atemalkoholanalyse

Dräger Atemschutzmasken und Filter

Dräger Chemiekalienschutzanzüge

Dräger Drogenmessung

Dräger Fluchtgeräte

Dräger Schutzbrillen

Dräger umluftunabhängiger Atemschutz



Und was dürfen wir sonst noch für Sie tun?



Wir freuen uns auf Sie. Kleinschmidt GmbH – Messtechnik Markt für Handwerk, Industrie und Lebensmittelbranche.