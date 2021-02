Überprüfungsservice gemäß 1. BImSchV über eine nach § 13 Abs. 3 der 1. BImSchV bekannt gegebene und gemäß ÖNORM M 7536 TÜV geprüfte Messgeräteprüfstelle zu Festpreisen, u.a. für Abgasmessgeräte, Rußpumpen, Staubmessgeräte, Feuchtemessgeräte sowie Druckprüfgeräte und Gasspürgeräte.



- Die Prüftermine können frei vereinbart werden,

- eine Servicewerkstatt für ggf. erforderliche Reparaturen ist vorhanden,

- einfache Übergabe ohne Verpackung,

- kurze Abwesenheit der Messgeräte,

- optimales Preisleistungsverhältnis.



Für Kunden bis zu einer Entfernung von 100 km, z.B. in Hamburg, Bremen oder Hannover, sind die Abholung und die Rücklieferung mit dem Prüfstellenshuttle ab 10 Abgas- oder Staubmessgeräten kostenlos.

Kunden mit größerer Entfernung zur Messgeräteprüfstelle zahlen ab einer Entfernung von 100 km für die gefahrenen Zusatzkilometer eine Pauschale von 0,40 € / km + MwSt.

Alternativ zur Abholung per Prüfstellen-Shuttle bietet die Kleinschmidt GmbH auch einen optional für 4,90 € + MwSt. auf 5000 € je Paketsendung versicherbaren DHL-Abholservice sowie die Bereitstellung von DHL-Retourenmarken an.

Dienstleistungsangebote für Schornsteinfeger

Prüfservice-Preisliste





Attraktive Angebote inkl. Serviceleistungen.



Material- und Holzfeuchtemessgeräte

testo 606-1 BONUS CARD*, Art.-Nr. 0560 6060 BC, Feuchtemessgerät Materialfeuchte für 82,98 € + MwSt.

testo 606-2 BONUS CARD*, Art.-Nr. 0560 6062 BC, Material-, Luftfeuchte- und Temperaturmessgerät für 140,10 € + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit einer Kleinschmidt GmbH BONUS CARD Feuchtemessgerät 1. BImSchV ausgeliefert, die für einen kostenlosen Prüfservice inkl. Prüfbericht über eine gemäß 1. BImSchV bekannt gegebene Messgeräteprüfstelle eingesetzt werden kann.





Eingasmessgeräte mit Personenschutz-Zulassung

Dräger Pac® 6000 CO BONUS CARD* Art.-Nr. 8326321 Laufzeitbegrenzung 2 Jahre für 218,53 € + MwSt.

Dräger Pac® 6500 CO BONUS CARD* Art.-Nr. 8326331 ohne Laufzeitbegrenzung für 358,96 € + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit einer Kleinschmidt GmbH BONUS CARD Dräger Gasmessgerät ausgeliefert, die für eine kostenlose Funktionskontrolle / Prüfbericht gemäß BG Prüfungsvorschrift T021/T023 mit Standardkalibrierungen für O2, CO2, CO, H2S, CH4, NO, H2, NH3 eingesetzt werden kann.

Rußmessgeräte

Rußpumpen-Set BONUS CARD* Art.-Nr. 45602 BC Rußpumpe, Rußblättchen, Fett, Rußbildskala für 73,68 € + MwSt.

Rußpumpen-Set mit Verlängerung BONUS CARD* Art.-Nr. 45699 BC Rußpumpe, Zubehör für 81,68 € + MwSt.

Rußpumpen-Set testo BONUS CARD* Art.-Nr. 0554 0307 BC Rußpumpe, Zubehör für 92,36 € + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit einer Kleinschmidt GmbH BONUS CARD Rußmessgerät 1. BImSchV ausgeliefert, die für einen kostenlosen Prüfservice inkl. Prüfbericht über eine gemäß 1. BImSchV bekannt gegebene Messgeräteprüfstelle eingesetzt werden kann.



Gasspürgerät mit ppm-Anzeige

Seitron POR RDZ BI BONUS CARD* Art.-Nr. PORRDZBI BC mit wechselbarem Sensorkopf für 151,40 € + MwSt.



*Dieses Produkt wird mit einer Kleinschmidt GmbH BONUS CARD Gasspürgerät ausgeliefert, die wahlweise für eine kostenlose Kalibrierung inkl. Prüfprotokoll für ein Gasspürgerät Methan oder einen auf das Kältemittel R134 ansprechenden Leckdetektor eingesetzt werden kann.

Volumenstrommessung am Luftauslass und Lufteinlass

testo 417 Art.-Nr. 0560 4170 Flügelradanemometer für 277,20 € + MwSt.

testo 417-1 Art.-Nr. 0563 4171 mit Trichter-Set 200 / 330 x 330 mm für 326,43 € + MwSt.

testo 417-2 Art.-Nr. 0563 4172 mit Trichter-Set und Gleichrichter für 392,85 € + MwSt.

Gerätekoffer für testo 417 Art.-Nr. 0516 0021 417 schützt das Anemometer für 30,75 + MwSt.€



Zum Aufspüren kleinster Luftströmungen mit weißem Rauch

Packung 10 Stück Dräger Strömungsprüfröhrchen Art.-Nr .CH25301 für 39,10 € + MwSt.

Schachtel mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung, 10 Prüfröhrchen, Gebläseball und Gummi-Verschlusskappen Art.-Nr. CH00216 für 68,64 € + MwSt.

Schachtel mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung, 30 Prüfröhrchen, Gebläseball und Gummi-Verschlusskappen Art.-Nr. CH00216 + CH25301 für 143,86 € + MwSt.



Weitere Angebote siehe auch www.kleinschmidtgmbh.com/schornsteinfeger

Aktuelle Newsletter der Kleinschmidt GmbH mit Sonderangeboten einsehen





Und was dürfen wir sonst noch für Sie tun?



Wir freuen uns auf Sie. Kleinschmidt GmbH – Messtechnik Markt für Handwerk, Industrie und Lebensmittelbranche.