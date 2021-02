Full-Service für Afriso/Dräger/testo Abgasmessgerät ÖNORM M 7536 mit NO-Messung zum Pauschalpreis inklusive Geräteservice mit Filtermaterial, Prüfservice inkl. Prüfbericht gemäß ÖNORM M 7536, Bereitstellung eines Leihgerätes testo 300 inkl. NO-Messung oder testo 330-2 inkl. NO-Messung jeweils mit Koffer, Drucker, Rußpumpe und Prüfberichten, Hin- und Rücktransport des Kundengerätes, Rücktransport des Leihgerätes pauschal für 170,99 €* zzgl. 12,40 €* für die einmalige Zustellung des Leihgerätes mit der BONUS CARD.



Ab sofort können Serviceunternehmen, Werkskundendienste und Rauchfangkehrer aus Österreich rund um die Uhr komfortabel online einen Prüf- und Geräteservice für ihr Abgasmessgerät vom Typ testo 300, testo 330, Dräger FG7x00, Dräger EM200, Afriso Eurolyzer und Afriso Multilyzer einschließlich der werkstattseitigen Lieferung eines Leihgerätes bestellen. Der Pauschalpreis beinhaltet den kostenlosen Vorabcheck zur Vermeidung doppelter Prüfkosten und die Prüfungsbereitstellung bei einer gemäß ÖNORM M 7536 TÜV-geprüften und gemäß § 13 Abs. 3 der 1. BImSchV bekannt gegebenen Messgeräteprüfstelle. Es werden die Temperatur-, O2-, CO- und die Differenzdruckmessung geprüft sowie die gemäß ÖNORM vorgeschriebene Prüfdokumentation erstellt. Zusätzlich wird die NO-Messung, wenn das Gerät über einen NO-Sensor verfügt, geprüft. Ebenfalls ist für ein Höchstmaß an Betriebssicherheit im Full-Service ein Hersteller autorisierter Geräteservice enthalten, der die Reinigung von Gerät, Koffer, Messsonden, Gaswegen, die Kontrolle der Messgasaufbereitung, Messgaspumpe(n), Sensoren, des Druckers, die Gerätejustierungen sofern möglich, Filtermarterial, Druckerpapier und bei Batterie betriebenen Protokolldruckern die Erneuerung der Batterien beinhaltet. Sollte das Gerät einen Defekt aufweisen, der das Bestehen der Prüfung verhindert, erhält der Kunde einen Kostenvoranschlag per E-Mail, sofern die Reparatur in der Servicewerkstatt möglich ist. Der Full-Service beinhaltet auch die Frachtkosten für Hin- und Rückversand des Kunden- und den Rückversand des Leihgerätes. Der Kunde erhält mit dem Leihgerät eine BONUS CARD Abgasmessgerät ÖNORM + Wartung sowie 2 für ihn kostenlos nutzbare Versandetiketten zugeschickt. Optional zum Full-Service können weitere BONUS CARDs für diverse Prüfservices dazu gebucht bzw. die entsprechenden Geräte zur Prüfung der Sendung mit beigelegt werden. Die mitbestellten BONUS CARDs werden ebenfalls mit dem Leihgerät testo 300 bzw. testo 330 zugeschickt.



Die Regelbearbeitungszeit bei der Kleinschmidt GmbH beträgt einen Werktag nach Zugang des Messgerätes, wenn keine größeren Reparaturen erforderlich sind. Sollten sämtliche ÖNORM-Leihgeräte bei Kunden gerade im Einsatz sein, kann der Full-Service Abgasmessgerät ÖNORM nicht bestellt werden. Über die Funktion „Bei Verfügbarkeit benachrichtigen“ aus der Detailansicht des Artikels kann für diesen Fall ein automatischer Benachrichtigungsservice gewählt werden, der sofort eine Nachricht verschickt, wenn der Service wieder online bestellbar ist.



Ein kostenloser Prüfdiensterinnerungs-Service mit Produktregistrierung kann bei Bedarf freigegeben werden. So können Unternehmen oder beispielsweise auch direkt die Servicetechniker zur Unterstützung ihres Prüfmittelmanagements für den jährlichen Prüfzyklus rechtzeitig auf den fälligen Prüfungstermin hingewiesen werden. Dieser ausgelagerte Prozess erspart den Unternehmen kostbare Zeit und stellt sicher, dass Überprüfungstermine im oftmals turbulenten Tagesgeschäft nicht aus versehen übersehen werden.

Freigabeformular Prüfdiensterinnerungs-Service.



Keine Vertragsbindung: Eine einmalige oder auch wiederholte Inanspruchnahmen von Prüfservices der Kleinschmidt GmbH stellen keinerlei Verpflichtungen dar, weitere Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Allein der Kunde entscheidet, wie lange, wie oft und in welchem Umfang die Messgeräteprüfungen durchgeführt werden.



Optionale BONUS CARDs für zusätzliche Services und Prüfdienstleistungen, die zum Full-Service Abgasmessgerät ÖNORM dazu gebucht werden können:

BONUS CARD Abgasmessgerät ÖNORM + Wartung für jedes weitere Abgasmessgerät (ohne zusätzliches Leihgerät und Versandetiketten) für 113,89 €*

BONUS CARD Rußmessgerät ÖNORM für eine Handrußpumpe für 6,68 €*

BONUS CARD Smart Probes für ein ISO-Zertifikat (Prüfprotokoll 605i) testo 115i/510i/549i/605i/905i für 24,90 €*

BONUS CARD Monteurhilfe für ein ISO-Zertifikat mit bis zu 5 Kalibrierpunkten testo 549/550/557/570 für 59,90 €*

BONUS CARD Druck für ein ISO-Zertifikat testo 400/440 dP/510/510i für 24,90 €*

BONUS CARD Gasspürgerät für ein Prüfprotokoll Gasspürgerät Methan oder Kältemittel R134 für 22,40 €*

BONUS CARD Leckmengenmessgerät für ein Prüfzertifikat testo 324 oder Dräger MSI P7 für 89,90 €*

BONUS CARD Temperaturmessgerät für ein Prüfzertifikat Temperaturmessgerät, Datenlogger oder einen Zangenfühler für 24,90 €*

Weitere Dienstleistungsangebote der Kleinschmidt GmbH



z.B. Feuchtemessgerät 1. BImSchV sämtlicher Hersteller, Prüfbericht, Prüfsiegel für 9,90 €*

z.B. Prüfservice vollautomatisches Druckmessgerät ecom-DP3 für 59,90 €*

z.B. Kalibrierzertifikat Druck 1 Punkt, 10 Pa...1000 mbar / -1 bar...60 bar für 24,90 €*

z.B. Kalibrierzertifikat Druck 2 Punkte, 10 Pa...1000 mbar / -1 bar...60 bar für 49,80 €*

z.B. Kalibrierzertifikat Druck 5 Punkte, 10 Pa...1000 mbar / -1 bar...60 bar für 59,90 €*

z.B. Kalibrierzertifikat Druck 6 Punkte, 10 Pa...1000 mbar / -1 bar...60 bar für 84,80 €*

z.B. Dichtheitsprüfgerät Ress DP 200, Wöhler DP 94, Wöhler DP 600 für 28,16 €*

z.B. Feinstaubmessgerät AFRISO STM 225, MRU Feinstaubmessgerät FSM, testo 380, Wöhler SM 500 für 49,50 € - 55,00 €*

z.B. 24h-Express-Funktionskontrolle T021/23 Dräger Eingasmessgerät Pac-Serie für 54,75 €*

z.B. 24h-Express-Funktionskontrolle T021/23 Dräger Mehrgasmessgerät X-am 2500/5x00 für 126,00 €*

z.B. 24h-Express-Funktionskontrolle für T021/T023 Dräger Mehrgasmessgerät X-am 3500/7000/8000 für 137,00 €*

z.B. Temperatur ein Kalibrierpunkt -18 °C, Prüfbericht, Prüfsiegel für 24,90 €*

z.B. Temperatur ein Kalibrierpunkt +5 °C, Prüfbericht, Prüfsiegel für 24,90 €*

z.B. Temperatur ein Kalibrierpunkt +25 °C, Prüfbericht, Prüfsiegel für 24,90 €*

z.B. Temperatur ein Kalibrierpunkt frei wählbar -18 °C...300 °C, Prüfbericht, Prüfsiegel für 24,90 €*

z.B. Temperatur zwei Kalibrierpunkte frei wählbar -18 °C...300 °C, Prüfbericht, Prüfsiegel für 49,80 €*

z.B. Temperatur drei Kalibrierpunkte frei wählbar -18 °C...300 °C, Prüfbericht, Prüfsiegel für 74,70 €*

z.B. Feuchte drei Kalibrierpunkte frei wählbar 10...80% RF, 1 Kontrollpunkt Temperatur, Prüfbericht, Prüfsiegel für 94,90 €*

z.B. Strömung vier Kalibrierpunkte frei wählbar 0,15 ms...30 m/s, Prüfbericht, Prüfsiegel 114,90 €*

z.B. pH-Wert zwei Punkte 4.01 und 7.00 für 39,00 €*



*Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer. Kunden aus Österreich sowie weitere innergemeinschaftliche Kunden, die uns zum Zeitpunkt der Bestellung eine gültige Umsatzsteuer-Identnummer angegeben haben, sind von der deutschen Mehrwertsteuer befreit. Ansonsten wird zusätzlich der jeweils gültige Mehrwertsteuersatz berechnet.

Wir freuen uns auf Sie. Kleinschmidt GmbH – Messtechnik Markt für Handwerk, Industrie und Lebensmittelbranche.