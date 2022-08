Noch bis zum 31.08.2022 gibt es die Stromzangen, Multimeter, Spannungsprüfer und Stromprüfer vom Hersteller testo zum reduzierten Kennenlernpreis.

Was die einzelnen Elektromessgeräte im Detail können und welche Vorteile Sie Ihnen und Ihren Mitarbeitern bieten, lesen Sie in unserem Shop in der Rubrik Elektromesstechnik.

Messen Sie Strom, Spannung und den Widerstand jetzt noch einfacher und sicherer mit den innovativen Elektromessgeräten von testo.

Nutzen Sie die Preisersparnis und statten Sie Ihren Betrieb mit der innovativen testo Elektromesstechnik aus.

Noch Fragen? Wir sind über das Kontaktformular für Sie erreichbar.