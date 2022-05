Pressemeldung

Die Haare der Schmetterlings-Raupe können menschliche Haut reizen und allergische Reaktionen hervorrufen. Jede Larve kann bis zu 500.000 Brennhaare ausbilden, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Die Ausbildung der Brennhaare beginnt im April – Mai jeden Jahres.

Je aktiver die Prozessionsspinner sind, umso leichter verlieren die Tiere ihre giftigen Härchen, die vom Wind in der nahen Umgebung verteilt werden. Die nahezu unsichtbaren Haare gelangen so teils auch in die Schleimhäute und Atemorgane von Passanten, wo diese zu Verbrennungen und Entzündungen führen.

Wichtige Elemente bei der Bekämpfung von Eichen­prozessions­spinnern (EPS)

Besonders die Landschaftsgärtner, Baumpfleger, Kommunen & Straßenmeistereien stehen bei der Beseitigung der Eichenprozessionsspinner vor der Aufgabe sich selbst vor den Gefahren der Brennhaare bei der Beseitigung der Spinnnester zu schützen, aber auch Privatgrundbesitzer werden zur Schädlingsbekämpfung verpflichtet.

Einen effektiven und gleichzeitig komfortablen Atemschutz bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners bietet das speziell zusammen gestellte Baumpflege Set inklusive Gebläsefiltergerät.

Der Vorteil dieser Schutzausrüstung besteht darin, dass Sie beim Tragen frische und gefilterte Luft ohne Widerstand einatmen und sich so komplett auf die Baumpflege konzentrieren kann. Das Atemschutz Set ist darauf ausgelegt, den Träger einen Rundum-Schutz vor Brennhaaren, Sporen und anderen Schadstoffen zu liefern. Der gesamte Kopfbereich ist inklusive der Augen und dem Mund- und Halsbereich durch die lange Schutzhaube bedeckt. Zusätzlich benötigen Sie nur geschlossene Stiefel, Handschuhe und einen Einweg-Schutzanzug (mind. Typ 4B) zum Beispiel Dräger SPC 4400, um den Eichenprozessionsspinner sicher zu entfernen.

Ein einfacher Atemschutzschutz ist bei der Beseitigung des Eichenprozessionsspinners nicht ausreichend!

