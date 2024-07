Die Einrichtung eines kleinen Badezimmers ist eine Herausforderung, erfordert eine optimale Raumausnutzung und muss sorgfältig durchdacht sein. Selbst in einem kleinen Raum kann man eine funktionelle Dusche einrichten.

Eine praktische Lösung muss aber nicht heißen, dass sie nicht originell ist. Jede Nische, auch die Kleinste, kann genutzt werden.

Herausfordernd ist es die Kabine so zu platzieren, dass die Badkeramik den Zugang zur Dusche nicht behindert. Dies wird beispielsweise möglich, indem zwei verschiedene Produkte miteinander kombiniert werden. Die Kombination verschiedener Türarten kann hier die Lösung sein. Zum einen eine Tür, die sich schwenkend öffnen lässt, ohne die daneben installierte Toilette zu beeinträchtigen. Für einen breiten Einstieg in die Kabine kann die zweite Tür an die Wand geklappten werden und ermöglichen einen breiten und bequemen Zugang zum Badebereich.

Ein weiteres Beispiel für ein gelungenes Resultat auf kleinem Raum ist die Kombination Wanne mit Aufsatz. So ist es möglich sowohl eine schnelle Dusche als auch ein entspannendes Bad nehmen zu können. Auch hier gibt es variable Lösungen. Eine zusätzliche Seitenwand verhindert, dass beim Duschen Wasser ausläuft und kann ganz einfach weggeklappt werden, wenn es doch ein entspanntes Vollbad sein soll.

Ist ein Badezimmer gar nicht so klein, aber sehr verwinkelt oder bietet nur

eine sehr kleine Nische als Nasszelle an, kann der Sondermaßservice von PUK Duschkabinen vorteilhaft sein. Egal ob Sie eine Duschtür in eine Mauernische einpassen wollen, eine platzsparende Falttür benötigen oder eine Dusche mit Schiebetür bevorzugen.