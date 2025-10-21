Zeitdruck und Mehrarbeit gehören für viele Fachhandwerker mittlerweile zum Alltag – umso wichtiger sind passende Lösungen, die Prozesse vereinfachen und SHK-Profis entlasten. Genau das bietet SCHELL mit zwei durchdachten Gewindelösungen für Eckventile: dem patentierten, selbstdichtenden Anschlussgewinde ASAG easy und der werkseitigen Rändierung. Beide Varianten lassen sich besonders einfach, sicher und schnell montieren.

Komplexe Anforderungen im SHK-Handwerk

Die Realität im SHK-Fachhandwerk ist herausfordernder denn je: Neben immer strengeren gesetzlichen Vorgaben, zunehmender Bürokratie und wachsender Komplexität der Projekte mangelt es vielerorts an personellen Ressourcen. Die Folge sind Überstunden, höhere Arbeitsbelastung und Mehrarbeit. Umso wichtiger ist es, als Hersteller einfache, schnelle und gleichzeitig sichere Lösungen zu bieten. Mit den Eckventilen-ASAG easy und der werksseitigen Rändierung liefert SCHELL zwei Produkte, die den Arbeitsalltag der Fachhandwerker spürbar erleichtern.



ASA G easy – Montage ohne Dichtmittel, schnell und sicher

Die ASAG easy Gewindelösung sorgt für maximale Montagefreundlichkeit. Das Besondere: Das Gewinde dichtet selbstständig, d. h. Installateure benötigen kein zusätzliches Dichtmittel und sollten dieses auch nicht einsetzen. Das spart nicht nur Zeit und Material, sondern sorgt auch für eine saubere, hygienische Verarbeitung. Ein zusätzlicher Vorteil: Da keine Dichtmittelrückstände entstehen, kann das Ventil auch nach Jahren problemlos und hygienisch entfernt oder ersetzt werden. Die Installation erfolgt in nur drei Schritten: Zunächst wird das Eckventil so weit eingedreht, dass der ASAG-Ring mindestens drei Millimeter ins Gegengewinde greift. Im nächsten Schritt kann das Ventil zur exakten Ausrichtung bis zu einer Umdrehung zurückgedreht werden. Abschließend wird es vollständig geöffnet und zur Entlastung der Dichtung um eine Viertelumdrehung zurückgenommen.

Werkseitige Rändierung – optimierte Unterstützung für die klassische Abdichtung

Wer auf klassische Dichtmittel wie Dichtschnur, Dichtband oder Hanf setzt, profitiert bei SCHELL dank werkseitiger Rändierung von einer einfachen und schnellen Montage. Die optimale Anraustärke vereinfacht die Installation erheblich, denn sie macht mühsames händisches Anrauen überflüssig und garantiert eine fachmännische Gewindeverbindung. Bei der Auswahl der Dichtmittel sind die jeweiligen Herstellerangaben und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. SCHELL empfiehlt die Verwendung eines Dichtfadens.



Fazit: Schnelle und sichere Montage mit selbstdichtendem Anschlussgewinde ASGA easy und Gewinde mit werkseitiger Rändierung

Gerade bei Standardinstallationen wie Eckventilen sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. SCHELL bietet genau das: Die selbstdichtenden Anschlussgewinde ASAG easy und die werkseitige Rändierung lassen sich besonders schnell und komfortabel montieren. Sicher in der Installation und in der Anwendung, lässt sich zudem mit einem optimal einregulierten Eckventil bis zu 40 % Wasser einsparen – ohne Komfortverzicht. Auch nach jahrelanger Nutzung sind SCHELL Eckventile und Geräteanschluss-Armaturen leichtgängig und damit praktisch wartungsfrei. Alle SCHELL Eckventile sind hochqualitativ, langlebig und aus trinkwassergerechten Werkstoffen.