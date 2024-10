WOLF hat 2024 in der größten deutschen Service-Umfrage für Privatkunden erneut das Gold-Siegel als bester Heiztechnik- und Wärmepumpenhersteller gewonnen. Die Umfrage wird von ServiceValue in Kooperation mit „WELT“ und der Goethe-Universität Frankfurt durchgeführt und untersucht den erlebten Kundenservice.

Die jährliche Service-Champions-Umfrage basiert auf über 2,1 Millionen Kundenurteilen zu 5.226 Unternehmen aus 423 Branchen. Für Seriensieger WOLF ist das klare Kunden-Votum Bestätigung und Ansporn zugleich: „Vier Jahre in Folge als Service-Champion ausgezeichnet zu werden, ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein starkes Zeichen des Vertrauens unserer Kunden“, freut sich Robert Hiesbauer, Leiter des WOLF Servicebereichs.

Exzellenter Service als Unternehmensphilosophie

Mit innovativen Heiz- und Lüftungslösungen sowie einem deutschlandweit aktiven Netzwerk an qualifizierten Servicetechnikern bietet WOLF seinen Privatkunden schnelle und kompetente Unterstützung. Diese konstant hohe Servicequalität unterscheidet die Mainburger von zahlreichen Wettbewerbern und sichert dem Unternehmen die Auszeichnung als Service-Champion – dieses Jahr sogar mit einer Verbesserung auf den 51. Platz im Gesamtranking (Rang 63 im Vorjahr). „Wir verstehen Service als Herzstück unserer Marke. Es geht uns darum, nah an den Bedürfnissen unserer Kunden zu sein und immer einen Schritt weiterzugehen – nicht nur im technischen Support, sondern auch in der Art und Weise, wie wir Lösungen anbieten“, erläutert Hiesbauer die WOLF Servicephilosophie, die nun bereits zum vierten Mal in Folge mit Gold belohnt wird – in der wohl wichtigsten Kategorie: der Kundenmeinung.

Mehr Informationen zum ausgezeichneten WOLF Service unter www.wolf.eu/de-de/experte-finden/service-kontakt.