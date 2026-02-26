Die Bundesregierung setzt auf Technologieoffenheit und schafft damit Klarheit hinsichtlich der Rahmenbedingungen für den Heizungsmarkt. Mit der Zusage, die bewährte Förderlandschaft bis mindestens 2029 unverändert fortzuführen, kehrt Planungssicherheit für Hausbesitzer:innen und das Fachhandwerk zurück.

Die politische Einigung auf die neuen Eckpunkte des GEG markiert einen wichtigen Meilenstein für den deutschen Wärmemarkt. Durch den Verzicht auf die starre 65-Prozent-Pflicht setzt die Bundesregierung konsequent auf Technologieoffenheit. Bei gleichzeitig klarem Bekenntnis zur langfristigen Absicherung der Fördermittel für klimafreundliches Heizen beendet die Bundesregierung die Phase der Verunsicherung. Für Viessmann Climate Solutions ist dies das notwendige Signal, um den bestehenden Investitionsstau aufzulösen.

Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Marktdynamik: Trend zur Schlüsseltechnologie hält an

Dass die Wärmewende bereits Fahrt aufgenommen hat, belegen die Marktdaten des BDH (Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie) eindrucksvoll. Erstmals überstieg der Absatz von Wärmepumpen in Deutschland im Jahr 2025 mit 299.000 verkauften Einheiten den von Öl- und Gas-Geräten. Während der Wärmepumpen-Markt ein deutliches Plus von 55 Prozent verzeichnete, sank der Absatz im Gas-Sektor um fast 33% Prozent auf 276.500 Stück, während der Öl-Markt sogar einen Rückgang von 74 Prozent auf 22.500 Einheiten hinnehmen musst.

„Dieser Trend ist eine klare Botschaft: Es braucht keine regulatorischen Zwänge, wenn die wirtschaftlichen Argumente und die staatliche Unterstützung stimmen“, betont Thomas Heim, President Climate Solutions Europe. „Die Zusage der Bundesregierung, eine auskömmliche Finanzierung der BEG-Förderung bis mindestens 2029 sicherzustellen, ist das Fundament, auf dem Hausbesitzer:innen nun langfristig planen können. Es gibt nun die Garantie: Wer heute plant, kann mit den bekannten, höchst attraktiven Konditionen rechnen, wie CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender Jens Spahn die Fortführung der aktuellen Förderung gegenüber dem ARD Morgenmagazin bestätigt."

Wärmepumpe im System: CO 2 -neutrales Heizen

Die Wärmepumpe ist bereits heute eine Lösung für CO 2 -neutrales Heizen und damit absolut zukunftssicher. Die in der Reform geschaffene neue Wahlfreiheit bei fossilen Systemen geht mit einer klaren Verantwortung für künftige Betriebskosten einher: Ab 2029 müssen neue fossile Heizungen schrittweise mit steigenden Anteilen grüner Brennstoffe betrieben werden.

Das Viessmann Produkt- und Lösungsportfolio ermöglicht schon heute die Umsetzung der GEG-Reform; auch der geforderte 10-Prozent-Anteil an biogenen Brennstoffen für Bestandssysteme lässt sich bereits jetzt technisch durch das bestehende Portfolio abbilden.

Die attraktivste Klimalösung für die große Mehrheit der Verbraucher ist bereits heute und bleibt auch in Zukunft die Wärmepumpe. Besitzer:innen einer Wärmepumpe entgehen vollständig einer Preis- und Verfügbarkeitsunsicherheit. Gekoppelt mit der langfristig gesicherten und derzeit höchst attraktiven Förderung bietet die Wärmepumpe schon heute maximale Sicherheit und Unabhängigkeit.

Industrielle Souveränität durch „Made in Europe“

Um die positiven Effekte der Planungssicherheit für den Standort zu nutzen, erneuert Viessmann Climate Solutions seine Forderung nach einem „Made in Europe“-Ansatz. Öffentliche Mittel, die durch Steuern und CO 2 -Bepreisung in Europa generiert werden, sollten gezielt in europäische Technologie investiert werden. Dies sichert nicht nur die Klimaziele, sondern stärkt gezielt heimische Arbeitsplätze und die industrielle Souveränität des Kontinents. „Die Energiewende ist dann ein Erfolg, wenn sie Wachstum erzeugt und Arbeitsplätze sichert. Die Details für die zugesicherte Förderung sollten in Zukunft gezielt ‚Made in Europe‘ in der Umsetzung honorieren“, erklärt Thomas Heim.

Positiver Ausblick für das Sanierungsjahr 2026

Viessmann Climate Solutions blickt mit großem Optimismus auf die kommenden Monate. Die Kombination aus Technologieoffenheit, politischer Ruhe und der expliziten Bestandsgarantie für das Förderniveau löst den Investitionsstau auf. Als Komplettanbieter ermöglicht Viessmann Climate Solutions für alle Anwendungsfälle das bestmögliche Portfolio. Die Wärmepumpe bleibt dabei die logische Wahl für alle, die eine langfristig wertstabile und kosteneffiziente Lösung suchen.