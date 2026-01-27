Der neue CONTI+ Gesamtkatalog 2026/2027 präsentiert unter dem Motto „Smarte Systeme für mehr Lebensqualität“ das komplette Sortiment für gewerbliche und öffentliche Dusch- und Waschraumlösungen – klar strukturiert, digital verlinkt und benutzerfreundlich. Foto | Copyright: CONTI+

Der neue CONTI+ Gesamtkatalog 2026/2027 für gewerbliche und öffentliche Dusch- und Waschraumlösungen ist ab sofort online verfügbar.

Unter dem Motto „Smarte Systeme für mehr Lebensqualität“ präsentiert der Armaturenhersteller aus Wettenberg sein komplettes Sortiment jetzt noch übersichtlicher und anwenderfreundlicher. Die digitale ersion überzeugt durch eine klare Struktur und intuitive Navigation: Dank direkter Verlinkungen zwischen Inhaltsverzeichnis und Portfolio lassen sich Produkte und Zubehör-Komponenten schnell und komfortabel finden.

Highlights: Das neue Wassermanagement-System CNX 2.0 und „SanReMo by CONTI+“

Der CONTI+ Gesamtkatalog 2026/2027 bietet auf 368 Seiten einen umfassenden Überblick über das Produktprogramm des Armaturenherstellers. Neben zahlreichen elektronischen und mechanischen Duschen sowie Waschtisch- und Urinal-Armaturen mit entsprechendem Zubehör zählen auch Küchenarmaturen, Waschtische und Produkte für die Sanitärraumausstattung zum Angebot. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der neuen Generation des CONTI+ Wassermanagement-Systems CNX 2.0, das sich durch nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit und intuitive Benutzerführung auszeichnet. Ebenfalls vorgestellt wird das Konzept „SanReMo by CONTI+“, mit dem bestehende Anlagen schnell, kosteneffizient und auf Wunsch digital vernetzt saniert, renoviert oder modernisiert werden können – als Standard- oder Sonderlösung. Zu den weiteren Neuheiten, die im Katalog vorgestellt werden, zählen die CONVARIO Duschpaneele, die durch vielfältige Optionen zur Farbgestaltung nahezu unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten bieten, sowie die neue vollelektronisch programmierbare Hybrid-Küchenarmatur CONTI+ salina. Hygienelösungen zur Trinkwasserdesinfektion sowie Informationen zum umfangreichen Service-Angebot von CONTI+ runden das Angebot ab.

Der neue CONTI+ Gesamtkatalog 2026/2027 für gewerbliche und öffentliche Dusch- und Waschraumlösungen steht hier zum Download bereit.