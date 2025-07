Die Verwaltung und Überwachung des Wasserverbrauchs im Haushalt war noch nie so einfach und sicher. Der DVGW-zertifizierte Unterputz-Zählersatz mit Kugelhähnen K4CC von TECO, ist die kompakte, funktionale und designorientierte Lösung für die Erfassung von Warm- und Kaltwasser im Wohnbereich.

Um allen Anforderungen gerecht zu werden, ist das Kit in zwei Versionen erhältlich:

K4CC MONO: bestehend aus einem Volumenzähler (oder alternativ einem Anschlussstück) und einem Kugelhahn;

K4CC DUO: bestehend aus zwei Volumenzählern (oder alternativ zwei Anschlussstücken) und zwei Kugelhähnen.

Herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang: kompromisslose Leistung

Die Ventile des K4CC-Kits verfügen über eine Absperrgruppe mit einer antiblockierenden Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang des Wassers, die entwickelt wurde, um ein dauerhaft niedriges und konstantes Drehmoment sowie maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Die Technopolymer-Kugel, kombiniert mit speziellen Dichtungen für den Einsatz im Kontakt mit Wasser, bietet konkrete Vorteile:

Keine Ablagerungen oder Verkalkungen : Das Ventil bleibt stets leichtgängig und frei von Blockierungen.

: Das Ventil bleibt stets leichtgängig und frei von Blockierungen. Hohe Abrieb- und Chlorbeständigkeit .

. Kein Wasserstau: Dadurch minimiert sich das Risiko einer Bakterienvermehrung (gemäß DVGW-Arbeitsblatt W570 und Legionellenprävention).

Kompaktes Design und smarte Steuerung

K4CC kann dank seiner kompakten Abmessungen und eleganten Abdeckplatten in vier Ausführungen (Soft-Touch-Schwarz, Weiß, Hochglanz-Chrom und Silber) in jedem Wohnumfeld installiert werden. Die technischen Anforderungen an Umlauf und Komfort werden gemäß den aktuellen Normen (UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019) voll erfüllt.

Dank der vormontierten Sandwichbox und dem Schnellverbindungssystem FASTEC® ist die Installation schnell erledigt.

Auf Wunsch können die Ventile auch nachträglich mit einem elektrischen Stellantrieb E100 motorisiert werden – so lässt sich die Wasserabsperrung auch aus der Ferne via Smart-Home-Systeme steuern.

Möchten Sie mehr über das K4CC-Zählerset oder andere Lösungen von TECO erfahren?

Kontaktieren Sie uns: wir sind jederzeit für Sie da!