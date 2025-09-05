Das DVGW-zertifizierte K4CC Kit von TECO ist die kompakte, zuverlässige und designorientierte Lösung, um den Wasserverbrauch im Haushalt einfach und sicher zu erfassen.

Zwei Versionen für jeden Bedarf

Das K4CC Kit ist in zwei Versionen erhältlich:

K4CC MONO, mit einem Volumenzähler (oder alternativ einem Anschlussstück) und einem Kugelhahn;

K4CC DUO, mit zwei Volumenzählern (oder zwei Anschlussstücken) und zwei Kugelhähnen.

Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang

Die Kugelhähne des K4CC-Kits verfügen über eine Absperrgruppe mit einer antiblockierenden Technopolymer-Kugel, herausnehmbar und mit vollem Durchgang.

Die Technopolymer-Kugel gewährleistet:

Keine Ablagerungen oder Verkalkungen : Der Kugelhahn bleibt jederzeit leichtgängig und blockierungsfrei.

: Der Kugelhahn bleibt jederzeit leichtgängig und blockierungsfrei. Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor .

. Keine Stagnation des Wassers, entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt W570 und Vermeidung von Legionellen.

Kompaktes Design und smarte Steuerung

Dank der kompakten Abmessungen und der eleganten Abdeckplatten in vier Oberflächen (Weiß, Silberfarben, Hochglanz verchromt und Schwarz Soft Touch) lässt sich K4CC in jedem Wohnumfeld installieren und fügt sich perfekt in den Stil des Hauses ein. Das Kit erfüllt die technischen Anforderungen an Umlauf und Komfort gemäß den geltenden Vorschriften (UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019).

Die Installation wird durch die vormontierte Sandwichbox und das FASTEC ® Schnellverbindungssystem deutlich vereinfacht.

Auf Wunsch können die Kugelhähne auch nachträglich mit dem elektrischen Stellantrieb E100 motorisiert und in Smart-Home-Systeme integriert werden.

K4CC von TECO ist die Antwort für diejenigen, die eine sichere, präzise und modern gestaltete Wasserzählung suchen.

Möchten Sie mehr über die TECO-Lösungen erfahren? Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung!