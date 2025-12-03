03.12.2025  Pressemeldung Alle News von TECO

Kit K4CC TECO: die praktische und elegante Lösung zur Wasserzählung für Sanitärwasser

Mit dem K4CC von TECO wird die Verwaltung und Überwachung des häuslichen Wasserverbrauchs einfach, sicher und effizient.

Der DVGW-zertifizierte Unterputz-Zählersatz mit Kugelhähnen K4CC ist eine kompakte und funktionale Lösung für die Abrechnung von Warm- und Kaltwasser im Wohnbereich und wurde so konzipiert, dass es sich elegant in jede Wohnumgebung integrieren lässt.

Zwei Versionen, eine einzige TECO-Qualität

Um unterschiedlichen Anforderungen bei der Installation gerecht zu werden, ist das Kit in zwei Versionen erhältlich:

  • K4CC MONO: bestehend aus einem Volumenzähler (oder alternativ einem Anschlussstück) und einem Kugelhahn;

  • K4CC DUO: bestehend aus zwei Volumenzählern (oder alternativ zwei Anschlussstücken) und zwei Kugelhähnen.

Herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang

Die Kugelhähne des K4CC-Kits verfügen über eine Absperrgruppe mit einer antiblockierenden Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang, die speziell entwickelt wurde, um:

  • eine dauerhaft niedrige Betätigungskraft zu gewährleisten,
  • eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor zu bieten,
  • Ablagerungen und Kalkbildung zu vermeiden,
  • Wasserstagnation zu verhindern und so das Bakterienwachstum zu reduzieren, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W570.

Kompaktes Design und schnelle Installation

Die vorgemontierte Sandwichbox und das Schnellverbindungssystem FASTEC® machen die Installation des K4CC schnell und ordentlich, auch in engen Räumen.

Das durchdachte Design passt sich jeder Wohnsituation an. Die Abdeckplatten sind in vier eleganten Oberflächenvarianten erhältlich:

  • Weiß
  • Silberfarben
  • Hochglanz verchromt
  • Schwarz Soft Touch

Das System entspricht den Normen UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019 und erfüllt alle technischen Anforderungen hinsichtlich Zirkulation und Komfort.

Intelligente Steuerung aus der Ferne

Auf Wunsch lassen sich die Kugelhähne des K4CC-Kits auch nachträglich mit dem elektrischen Stellantrieb E100 ausstatten.

So kann die Wasserzufuhr bequem aus der Ferne gesteuert und das K4CC-System in die Gebäudeautomation integriert werden – ideal für Smart Homes.

Möchten Sie mehr über das K4CC-Kit oder andere Lösungen von TECO erfahren?
Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

TECO Srl
TECO Srl
Via Sandro Pertini n.39/41
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Italien
Telefon:  +39 030 6850510
www.tecosrl.it/de
