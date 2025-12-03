Mit dem K4CC von TECO wird die Verwaltung und Überwachung des häuslichen Wasserverbrauchs einfach, sicher und effizient.

Der DVGW-zertifizierte Unterputz-Zählersatz mit Kugelhähnen K4CC ist eine kompakte und funktionale Lösung für die Abrechnung von Warm- und Kaltwasser im Wohnbereich und wurde so konzipiert, dass es sich elegant in jede Wohnumgebung integrieren lässt.

Zwei Versionen, eine einzige TECO-Qualität

Um unterschiedlichen Anforderungen bei der Installation gerecht zu werden, ist das Kit in zwei Versionen erhältlich:

K4CC MONO: bestehend aus einem Volumenzähler (oder alternativ einem Anschlussstück) und einem Kugelhahn;

K4CC DUO: bestehend aus zwei Volumenzählern (oder alternativ zwei Anschlussstücken) und zwei Kugelhähnen.

Herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang

Die Kugelhähne des K4CC-Kits verfügen über eine Absperrgruppe mit einer antiblockierenden Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang, die speziell entwickelt wurde, um:

eine dauerhaft niedrige Betätigungskraft zu gewährleisten,

zu gewährleisten, eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor zu bieten,

zu bieten, Ablagerungen und Kalkbildung zu vermeiden,

zu vermeiden, Wasserstagnation zu verhindern und so das Bakterienwachstum zu reduzieren, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W570.

Kompaktes Design und schnelle Installation

Die vorgemontierte Sandwichbox und das Schnellverbindungssystem FASTEC® machen die Installation des K4CC schnell und ordentlich, auch in engen Räumen.

Das durchdachte Design passt sich jeder Wohnsituation an. Die Abdeckplatten sind in vier eleganten Oberflächenvarianten erhältlich:

Weiß

Silberfarben

Hochglanz verchromt

Schwarz Soft Touch

Das System entspricht den Normen UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019 und erfüllt alle technischen Anforderungen hinsichtlich Zirkulation und Komfort.

Intelligente Steuerung aus der Ferne

Auf Wunsch lassen sich die Kugelhähne des K4CC-Kits auch nachträglich mit dem elektrischen Stellantrieb E100 ausstatten.

So kann die Wasserzufuhr bequem aus der Ferne gesteuert und das K4CC-System in die Gebäudeautomation integriert werden – ideal für Smart Homes.

Möchten Sie mehr über das K4CC-Kit oder andere Lösungen von TECO erfahren?

Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!