Kit K4CC TECO: die praktische und elegante Lösung zur Wasserzählung für Sanitärwasser
Der DVGW-zertifizierte Unterputz-Zählersatz mit Kugelhähnen K4CC ist eine kompakte und funktionale Lösung für die Abrechnung von Warm- und Kaltwasser im Wohnbereich und wurde so konzipiert, dass es sich elegant in jede Wohnumgebung integrieren lässt.
Zwei Versionen, eine einzige TECO-Qualität
Um unterschiedlichen Anforderungen bei der Installation gerecht zu werden, ist das Kit in zwei Versionen erhältlich:
- K4CC MONO: bestehend aus einem Volumenzähler (oder alternativ einem Anschlussstück) und einem Kugelhahn;
- K4CC DUO: bestehend aus zwei Volumenzählern (oder alternativ zwei Anschlussstücken) und zwei Kugelhähnen.
Herausnehmbare Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang
Die Kugelhähne des K4CC-Kits verfügen über eine Absperrgruppe mit einer antiblockierenden Technopolymer-Kugel mit vollem Durchgang, die speziell entwickelt wurde, um:
- eine dauerhaft niedrige Betätigungskraft zu gewährleisten,
- eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Chlor zu bieten,
- Ablagerungen und Kalkbildung zu vermeiden,
- Wasserstagnation zu verhindern und so das Bakterienwachstum zu reduzieren, gemäß DVGW-Arbeitsblatt W570.
Kompaktes Design und schnelle Installation
Die vorgemontierte Sandwichbox und das Schnellverbindungssystem FASTEC® machen die Installation des K4CC schnell und ordentlich, auch in engen Räumen.
Das durchdachte Design passt sich jeder Wohnsituation an. Die Abdeckplatten sind in vier eleganten Oberflächenvarianten erhältlich:
- Weiß
- Silberfarben
- Hochglanz verchromt
- Schwarz Soft Touch
Das System entspricht den Normen UNI EN 806, UNI 9182:2014 und UNI 8065:2019 und erfüllt alle technischen Anforderungen hinsichtlich Zirkulation und Komfort.
Intelligente Steuerung aus der Ferne
Auf Wunsch lassen sich die Kugelhähne des K4CC-Kits auch nachträglich mit dem elektrischen Stellantrieb E100 ausstatten.
So kann die Wasserzufuhr bequem aus der Ferne gesteuert und das K4CC-System in die Gebäudeautomation integriert werden – ideal für Smart Homes.
Möchten Sie mehr über das K4CC-Kit oder andere Lösungen von TECO erfahren?
Kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!