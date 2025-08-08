Die Komplettdusche Kinemagic bietet den umfassenden Komfort vom rutschfesten, barrierearmen Boden bis zum ergonomischen Handlauft. In nur einem Tag lässt sie sich ohne große Umbauarbeiten installieren. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Wie gelingt eine barrierefreie oder barrierearme Badsanierung schnell, sauber und ohne aufwendige Umbauten? Die SFA Deutschland GmbH präsentiert unter ihrer Marke Kinedo überzeugende Lösungen auf der Fachmesse REHACARE International 2025 vom 17. bis 20. September 2025 in Düsseldorf. Am Gemeinschaftsstand der GGT „Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik“ (Halle 6, Stand A31) finden Besucher förderfähige Systeme, die in der Regel innerhalb eines Tages installiert werden können.

Kinemagic: Barrierearme Komplettdusche in nur einem Tag

Das Komplett-Duschsystem Kinemagic eignet sich ideal für die schnelle Sanierung, etwa beim Austausch einer Badewanne. Die Montage erfolgt ohne Eingriffe in Fliesen oder Mauerwerk. Für einen mühelosen Einstieg sorgt mit nur 3,8 cm Höhe die extraflache Duschwanne. Sie besteht aus Biocryl mit Biotec-Dämmung und ist rutschfest nach Klasse C/PN 24 zertifiziert. Ein ergonomisch geformter Haltegriff und ein griffsicherer Handlauf bieten zusätzliche Unterstützung und Sicherheit.

Duo: Badewanne und Dusche in einem

Mit der 2-in-1-Lösung Duo kombiniert Kinedo Dusche und Badewanne in einem System – ideal für alle, die trotz körperlicher Einschränkungen nicht auf ein Vollbad verzichten möchten. Eine Tür mit niedriger Einstiegshöhe (ab 5 cm) und Sicherheitsverriegelung sorgt für einen bequemen Zugang. Zusätzliche Haltegriffe sorgen für noch mehr Sicherheit im Alltag. Für ein komfortables Bade- oder Duscherlebnis ist die Duo zudem mit ergonomischen Kissen, einem Klappsitz mit großzügiger Sitzfläche und einer Magnet-Handbrause ausgestattet. Auch hier gilt: Die Montage erfolgt in der Regel an nur einem Tag.

Duschwannen: Flach, sicher und flexibel

Auch mit dem Einbau einer flachen Duschwanne lässt sich ein wichtiger Schritt hin zur Barrierefreiheit gehen. Kinedo bietet ein breites Sortiment an Duschwannen in verschiedenen Formen, Farben und Materialien mit flexiblen Einbauhöhen bis hin zur bodengleichen Lösung. Die Wannen sind schneidbar und lassen sich vollständig, teilweise oder ohne Einbettung installieren. Ergänzend sorgt die Sanifloor+ Saugpumpe der Schwestermarke Sanibroy für den Ablauf auch dort, wo kein direkter Zugang zum Fallrohr besteht – dank Funksteuerung besonders installationsfreundlich.

Förderfähig und zukunftssicher

Die Lösungen von Kinedo sind nicht nur funktional, sondern auch förderfähig: Über die Pflegekassen kann ein Zuschuss von bis zu 4.180 Euro beantragt werden, die KfW bietet bis zu 6.250 Euro für Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren im Wohnraum. Damit sind die Systeme ideal für altersgerechtes Wohnen, Sanierungen im Bestand oder Neubauten mit Weitblick.