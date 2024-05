In einer neuen Themenbroschüre stellt Kinedo, eine Marke der SFA Deutschland GmbH, Endkunden barrierearme und barrierefreie Dusch- und Badlösungen vor. Mit dem klaren Slogan „Ein Bad für‘s Leben“ richtet sie sich nicht nur an Menschen mit Mobilitätseinschränkungen und Senioren. Auch Familien mit Kindern und alle, die ihr Zuhause zukunftssicher gestalten wollen, finden in der Übersicht unkomplizierte Lösungen, um Barrieren in Dusche und Badewanne zu reduzieren oder ganz abzubauen.

Eine barrierereduzierte Badgestaltung entspricht angesichts des demografischen Wandels und gestiegener Ansprüche an Komfort und Sicherheit dem Wunsch einer breiten Nutzergruppe. Dies verdeutlicht die neue Kinedo-Broschüre, gestützt durch relevante Daten und Fakten. So interessieren sich laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumgüterforschung (GfK) 86 Prozent der Menschen in Deutschland für ein barrierearmes oder barrierefreies Bad[1]. Unter dem Leitgedanken „Ein Bad für’s Leben“ bietet die 20-seitige Broschüre Bauherren eine Orientierungshilfe für die Erstplanung, Renovierung oder Modernisierung ihres Bades ohne Barrieren.

Ein Bad für alle: Produktlösungen von Kinedo

Anschaulich wird vermittelt, wie Produkte von Kinedo in unterschiedlichen Badsituationen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, allen Generationen in verschiedenen Lebensphasen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Zahlreiche Motive in unterschiedlichen Umgebungen zeigen, dass die Lösungen gleichermaßen funktional und ästhetisch ansprechend sind. Bei der Produktentwicklung legt Kinedo besonderes Augenmerk auf eine unkomplizierte Montage: Innerhalb eines Tages und ohne bauliche Maßnahmen lassen sich die Duschkabinen, Duschwannen sowie die Dusch-Badewanne einbauen.

Schnell zur sicheren Lösung

Ist aufgrund eingeschränkter Mobilität kurzfristig ein Badumbau erforderlich, werden Endkunden in der Broschüre fündig. Die barrierearme Komplettduschkabine Kinemagic kann an nur einem Tag montiert werden. Ebenso schnell wird Barrierefreiheit mit schwellenlosen Duschwannen von Kinedo in Bädern realisiert, in denen ein bodengleicher Einbau bauseits möglich ist. Für Kunden, die Duschen und Baden gleichermaßen genießen, den Einstieg in die Badewanne aber als beschwerlich empfinden, zeigt die Broschüre mit der bodennahen Dusch-Badewanne Duo eine Lösung auf. Einbau und Montage erfolgen ebenfalls an nur einem Tag.

Eine neue Dusche mit integrierter Hebeanlage

Kleinhebeanlagen ermöglichen ein neues barrierefreies oder barrierearmes Bad dort, wo es benötigt wird – auch wenn die vorhandenen Abwasseranschlüsse nicht ausreichen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, enthält die Broschüre Lösungen der Schwestermarke Sanibroy. So lassen sich mit einer zusätzlichen Kleinhebeanlage beispielsweise eine Dusche, ein Waschbecken und ein WC auch ohne Schwerkraftentwässerung in der Nähe installieren. Alternative Lösungen bieten eine Duschwanne oder ein Kompakt-WC mit bereits integrierter Hebeanlage.

Praktische Tipps und Service

Die Themenbroschüre enthält nicht nur weiterführende Informationen zu Sicherheitsaspekten sowie geltenden Normen und Richtlinien. Wertvolle Hinweise zu Fördermöglichkeiten, die beim Erwerb der vorgestellten Produkte genutzt werden können, komplettieren den Ratgeber: So können Kunden bei Pflegebedürftigkeit bis zu 4.000 Euro für einen Badumbau von der Pflegekasse erhalten. Die KfW-Bank bietet einen Zuschuss von bis zu 6.250 Euro für den Umbau zu einem barrierearmen/-freien Bad. Digitale Tools wie der Duo-Konfigurator und der Kinemagic-Filter, erreichbar über QR-Codes, ermöglichen eine individuelle Planung und Beratung.

Die 20-seitige Broschüre "Ein Bad für‘s Leben" sowie ausführliche Produktinformationen und der aktuelle Katalog stehen auf der Website von Kinedo zum Download bereit: kinedo-bad.de/service/broschueren/ oder können per E-Mail über info(at)sfa-deutschland.de (Betreff „Ein Bad für‘s Leben“) angefordert werden.