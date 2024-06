Einstieg in das Whirlpool-Erlebnis

Der etablierte Spezialist für Bad- und Duschlösungen Kinedo hat im vergangenen Jahr in den Spa-Bereich expandiert. Jetzt erweitert der Hersteller seine Whirlpool-Produktpalette um das Preiseinstiegsmodell Easy Spa. Der Neuzugang überzeugt durch nachhaltiges Material, eine komfortable Ausstattung und eine benutzerfreundliche Installation. Im Modell Magic Spa+ für zwei Personen sorgen ab sofort optional mikrofeine Bläschen für zusätzliches Wohlbefinden.

Der Easy Spa ist das neue, preisgünstige Modell von Kinedo und positioniert sich unterhalb der beliebten Produktserie Happy Spa. Mit seinen großzügigen Abmessungen von 200 x 200 cm, einer Höhe von 78 cm und einem Fassungsvermögen von 850 Litern bietet der Easy Spa komfortabel Platz für vier bis fünf Personen. Er verfügt über zwei Liegepositionen, zwei Sitzpositionen und einen speziellen Kindersitz, sodass die ganze Familie gemeinsam entspannen kann.

Easy Spa: Wellness-Erlebnis zum attraktiven Preis

Die Ausstattung des Easy Spa umfasst 32 Düsen für eine intensive Massage sowie ein Ozon-Desinfektionssystem, welches stets sauberes Wasser garantiert. Die integrierte Farblichttherapie schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre und trägt so zur Entspannung bei.

Die Steuerung der verschiedenen Funktionen des Whirlpools erfolgt mittels einer hochwertigen Gecko-Tastatur, welche eine intuitive und präzise Bedienung gewährleistet. Eine wendbare Außenverkleidung ermöglicht eine individuelle Gestaltung in den Farben Grau uni oder strukturiertes Grau, die einen ästhetischen Kontrast zur weiß gesprenkelten Wannenschale schaffen. Mit diesen Ausstattungsdetails bietet der Easy Spa ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und verspricht ein luxuriöses Wellness-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis.

Auf Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt

Der aufstellfertige Easy Spa, ausgestattet mit einem Stecker mit integriertem FI-Schutzschalter, zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Installation aus – „Plug-and-Play” ermöglicht eine problemlose elektrische Konfiguration, auch durch Laien.

Hervorzuheben ist die innovative Fertigung im Rotationsverfahren, welches die Verwendung von 100 Prozent recycelbarem Polyethylen ermöglicht. Damit adressiert Kinedo die steigende Nachfrage der Endkunden nach einer umweltgerechten Entsorgung von Wanne und Rahmen und unterstreicht sein Engagement für Nachhaltigkeit.

In einem Stück geformt

Der rotationsgeformte Whirlpool ist die ideale Wahl für Endkunden, die einen kostengünstigen und gleichzeitig langlebigen, zuverlässigen Whirlpool mit hochwertigem Design suchen. Die nahtlose Konstruktion ohne Fugen und potenzielle Schwachstellen sowie die Robustheit sind wesentliche Vorteile dieses besonderen Fertigungsverfahrens.

Magic Spa+: Wellness-Luxus für zwei, auch auf dem Balkon

Mit dem Magic Spa+ hat Kinedo einen kompakten, aufstellfertigen Whirlpool für zwei Personen im Portfolio. Auch dieses Modell kann ohne großen Installationsaufwand sofort in Gebrauch genommen werden. Entwickelt sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, punktet der Magic Spa+ zusätzlich durch sein geringes Eigengewicht und seine Abmessungen: Mit einer Länge von 160 cm, einer Breite von 200 cm und einer Höhe von nur 63,5 cm passt der Pool durch einen klassischen Türrahmen und kann mit einem Gewicht von 300 kg/m² auch auf dem Balkon platziert werden. Im Garten ist sowohl eine freistehende als auch eine versenkte Installation möglich.

Neue Ausstattungsvariante Oxygen Pool

Ab sofort bringt im Magic Spa+ optional ein innovatives System auf Sauerstoffbasis ein Wellness-Extra mit sich: In der Ausstattungsvariante Oxygen Pool reichern zwei Diffusoren das Wasser mit mikrofeinen Bläschen an, die mit 50 μm 50-mal kleiner als herkömmliche Bläschen sind und aufgrund dieser Beschaffenheit die Haut tiefenwirksam mit Feuchtigkeit versorgen können. Die Epidermis wird revitalisiert und regeneriert, was zu einem natürlich erfrischtem Hautbild führt.

Auch ohne Chemikalien fühlt sich das Wasser wunderbar weich an. Geschont werden nicht nur alle Hauttypen, sondern auch die Umwelt.

Alle Modelle mit Voreinstellung und Thermoabdeckung

Die Kinedo-Whirlpools sind werkseitig voreingestellt. Sobald der Whirlpool angeschlossen ist, startet das Programm unter anderem die Umwälzzyklen und die Regulierung der Wassertemperatur. Die Einstellungen können im Nachhinein selbstverständlich individuell angepasst werden.

Bei allen Whirlpools von Kinedo sorgt eine enthaltene Thermoabdeckung dafür, dass die gewünschte Wassertemperatur zügig erreicht und auch dann gespeichert wird, wenn der Pool kurzzeitig verlassen wird. Zudem schützt die Abdeckung vor Verunreinigungen.