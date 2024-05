Das schlichte Industrial Design der Brooklyn Serie passt beispielsweise perfekt in Räume mit unverputzten Wänden, Metall und Holz. Das rechteckige Modell Brooklyn Factory, hier in der Trendfarbe Matt-Schwarz, bietet großzügigen Platz beim Duschen.

Galten Bäder früher als reine Funktionsräume, werden sie heute dem individuellen Lebensstil angepasst und als Wohlfühlort wahrgenommen. Mit durchdachten Komplettduschen im Sortiment bietet die Marke Kinedo eine unkomplizierte und gleichzeitig funktional sowie ästhetisch überzeugende Lösung. Die Serie Brooklyn punktet nicht nur mit zeitlos elegantem Industrie-Stil und hochwertigen Sanitärelementen – als Komplettdusche steht Brooklyn auch für eine vereinfachte Badplanung.

Mit fünf Varianten in unterschiedlichen Größen wird die Serie Brooklyn verschiedenen Badgrundrissen gerecht. Ob großzügig rechteckig, kompakt quadratisch oder in der platzsparenden Viertelkreisform – mit allen Modellen lässt sich der Industrial Look realisieren. Zusätzlich können Endkunden zwischen zwei Farbvarianten wählen: Markante Eleganz bringt die matte, tiefschwarze Oberfläche der Aluminiumprofile sowie der Duscharmaturen in der Ausführung Brooklyn Factory ins Bad. In hellgrau lackierter Optik, kombiniert mit Chrom, unterstreicht die Ausführung Brooklyn Standard die zeitlose Gestaltung in einem wärmeren Ton.

Die Duschkabinen sind in quadratischer und rechteckiger Ausführung jeweils mit einer Schiebetür aus 8 mm starkem Klarglas ausgestattet. In der Viertelkreisform wird eine Schiebetür aus 6 mm starkem Klarglas verwendet. Bei den quadratischen Ausführungen bieten die Kabinen zusätzlich eine Schwenktür, die ebenfalls aus 6 mm starkem Sicherheitsglas besteht, um eine optimale Zugänglichkeit und zu gewährleisten.

Kundenorientierte Funktionalität

Das System überzeugt durch weitere Vorzüge: Hochwertige Metalltürgriffe und Schwenkscharniere erfüllen höchste Qualitätsansprüche und sorgen für Langlebigkeit. Gleiches gilt für die Rückwände der Kabinen, die aus weißem Opakglas bestehen. Eine großflächige Ablage aus Sicherheitsglas, die Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch sowie eine große Regenbrause bieten Komfort beim Duschen. Eine konstante Wassertemperatur garantiert das Thermostat.

Die Duschwanne besteht aus nur 8 cm hohem, von Natur aus rutschfestem Biocryl mit verchromtem Ablaufgitter. Leicht aushängbare Schiebetüren im unteren Bereich und kalkschutzbeschichtete Glaswände erleichtern die Reinigung.

Vereinfachte und schnelle Montage

Eine zügige Montage in nur einem Tag spart Kosten und Zeit. Die effiziente Installation ist möglich, da das weitgehend schraubenlosen Systems auch gänzlich ohne Silikon montiert wird und somit Trocknungszeiten entfallen. Der Einbau erfolgt bodenaufliegend oder erhöht durch die Montage auf Sockelfüßen. Trägerprofile mit Leisten zum Ausgleich von Unebenheiten erleichtern die Installation zusätzlich.