Die Wilo Gruppe hat mit WiloGPT einen unternehmenseigenen KI-Chatbot für Mitarbeitende eingeführt. Das Tool, das den gleichen Funktionsumgang wie ChatGPT bietet, ist als Bestandteil der Wilo-IT-Infrastruktur besonders datenschutzsicher. Derzeit testen rund 200 Mitarbeitende den neuen Chatbot, der schon bald der gesamten Belegschaft des multinationalen Technologiekonzerns im Arbeitsalltag zur Verfügung stehen wird.

„Künstliche Intelligenz ist Ausdruck der digitalen Transformation unserer Welt. Wir sind davon überzeugt: KI bietet zahlreiche Chancen, denn sie wird dazu beitragen, die mit globalen Megatrends einhergehenden Herausforderungen zu lösen“, erklärt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. „Wilo geht als digitaler Pionier der Branche voran. Die Einführung von WiloGPT beweist das einmal mehr.“

„Ich freue mich, dass wir mit WiloGPT eine Anwendung geschaffen haben, die einen handfesten Mehrwert im Arbeitsalltag der Kolleginnen und Kollegen schafft und gleichzeitig unsere hohen IT-Sicherheits- und Datenschutzanforderungen erfüllt“, ergänzt Mathias Weyers, der als Mitglied des Vorstands und Chief Financial Officer (CFO) der Wilo Gruppe auch das Information Management des Konzerns verantwortet. Die Abteilung setzt das Projekt zusammen mit dem Wilo-KI-Kompetenzzentrum um.

Wie groß das Interesse der Wilo-Mitarbeitenden am Chatbot ist, zeigen die Zugriffszahlen des Testbetriebes: Die rund 200 Testnutzerinnen und -nutzer greifen bis zu 600-mal pro Tag auf die künstliche Intelligenz zurück. Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase rollt Wilo die Anwendung sukzessive in seinem gesamten Produktions- und Vertriebsnetzwerk aus.

Zudem plant der Technologiekonzern die Weiterentwicklung des Chatbots mithilfe Wilo-spezifischer Daten. So soll die KI etwa mit Produktdaten trainiert werden. „Daraus ergeben sich dann neue Anwendungsfälle, zum Beispiel in der Produktion oder im Service“, sagt Mathias Weyers weiter. „Die kontinuierliche Weiterentwicklung von WiloGPT ist also konsequent an Wilos ganzheitlicher Digitalisierungsstrategie ausgerichtet“, fasst Oliver Hermes zusammen.