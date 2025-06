KHS: „Tage des Bades“ 2025: Innovationsforum und Branchentreffpunkt in Göttingen

Am 26. und 27. Mai 2025 verwandelte sich Göttingen in einen zentralen Treffpunkt für die SHK-Branche. Die KHS-Haustechnik Großhandels GmbH aus Schneverdingen lud im Rahmen der Aktivitäten ihres 50-jährigen Firmenjubiläums zu den „Tagen des Bades“ ein – einer Fachveranstaltung, die innovative Badgestaltung, zukunftsweisende Technik und praxisnahen Austausch in den Mittelpunkt stellte.