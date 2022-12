Zahlreiche Maße, vielfältige Ausführungen und geradliniges Design machen den ROYAL MODULAR 2.0 zu einem universellen Aluminium Spiegelschrank für jedes Bad und jegliche Ansprüche. Individuell auswählbare Breiten, Höhen und Tiefen – und mit seinem intelligenten LED-Beleuchtungskonzept, hoch funktionaler Technik, organisierbarem Stauraum und durchdachten Ausstattungsdetails ist er ein echter Alleskönner.



Vielfalt ist seine Stärke: ROYAL MODULAR 2.0 gibt es in zahlreichen Formaten mit ein, zwei, drei oder vier Türen. Mit Breiten von 50 cm bis 210 cm, in zwei Höhen und mit zwei Tiefen passt er in Bäder jeder Größe und zu jedem Waschtisch. Die zahlreichen Modell- und Ausstattungsvarianten bieten viel durchdachten Stauraum und sind wahre Raumwunder. Der ROYAL MODULAR 2.0 lässt sich platzsparend in die Wand einbauen oder als Designelement auf der Wand montieren. Der Spiegelschrank ist mit seinem Aluminium Korpus qualitativ hochwertig und besonders langlebig. Aluminium weist eine hohe Korrosionsfestigkeit auf und ist widerstandsfähig gegen Kratzer und Verschleiß und ist somit für den Einsatz im Bad besonders geeignet. Die hochwertige Verspiegelung der Türen von Außen und Innen sorgt in jeder Hinsicht für ein klares Spiegelbild.

Der ROYAL MODULAR 2.0 Spiegelschrank lässt sich zu zahlreichen Badeinrichtungen kombinieren.



Überzeugende innere Werte: Der Innenraum des Spiegelschrankes ROYAL MODULAR 2.0 überrascht mit einer kontrastreichen, edlen Gestaltung von individuell organisierbaren Rauchglasböden und einer weißen Glasrückwand. Die beidseitig verspiegelten Drehtüren ermöglichen eine großzügige Rundumsicht. Sie schließen sanft mit komfortabler „soft-close“ Technik, die ebenfalls nach eigenem Gusto an den schwarzen Scharnieren von langsamem bis schnellem Schließen variierbar ist. Sehr praktisches Ausstattungsdetail ist ein Kosmetikspiegel, der flexibel an den Glasböden und den Türen aufgesteckt oder bei Bedarf aufgestellt werden kann. Eine Magnetleiste assistiert beim leichten Auffinden von kleinen Beautyhelfern. Ein besonderer Ausstattungs-Clou sind die Optionen für Steckdosen und Doppel-USB-Anschluss, die hinter zwei Klappen verdeckt liegen.







Licht für jede Tageszeit und Atmosphäre: Die horizontale LED-Beleuchtung oben und unten sorgt für eine schattenfreie und blendfreie Gesichtsausleuchtung. Gleichzeitig setzt sie den Waschplatz gekonnt in Szene. Dabei lässt sich das Licht ganz sensibel in Helligkeit und Lichtfarbe auf die Bedürfnisse seines Benutzers einstellen: von hellem, tageslichtweißen Licht für die alltägliche Beauty-Pflege bis hin zu gedimmtem, warmweißen Licht zum Relaxen ist eine stufenlose Regulierung möglich.

Die Sensorik zur Lichtsteuerung liegt im Innenraum des Spiegelschrankes, damit das äußere Erscheinungsbild völlig aufgeräumt und reduziert wirkt. Zum Ein- und Ausschalten gibt es außen kaum sichtbar einen kleinen Taster. Falls keine Beleuchtung am Spiegelschrank gewünscht wird, ist auch eine unbeleuchtete Variante erhältlich.