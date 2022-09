Das Besondere am smarten, ganzheitlichen Lichtkonzept von KEUCO: Die Lichtfarbe und Helligkeit der eingebundenen LEDs an Spiegelschrank oder Licht- und Kosmetikspiegel sowie der Beleuchtung an der Raumdecke bleibt immer abgestimmt einheitlich.

Ein Bad von KEUCO vermittelt Eleganz und Luxus. Es vereint Ästhetik und Funktionalität. Im Zentrum stand dabei schon immer die Idee, komplette Einrichtungskonzepte anzubieten. KEUCO hat seine Kompetenz im Bereich der beleuchteten Spiegelschränke, Licht- und Kosmetikspiegel und geht mit dem smarten Lichtkonzept mit einheitlicher Lichtfarbe einen konsequenten Schritt als Komplettanbieter im Bad weiter.



Licht hat wissen­schaftlich gesicherte Qualitäten und wirkt auf den gesamten Körper: Lichtfarbe und Intensität steuern und beeinflussen unseren Biorhythmus und das Wohlbefinden. So bringt morgens ein helles und tageslichtweißes Licht mit Werten um 6.500 Kelvin den Organismus in Schwung; das Hormon Cortisol wird gebildet. Abends setzt ein gedämpftes, warmweißes Licht um circa 2.700 Kelvin, ähnlich wie beim Sonnenuntergang, die richtigen Signale zur Entspannung; das Schlafhormon Melatonin wird ausgeschüttet.



Lichtlösungen von KEUCO vereinen den täglichen Mehrwert mit kompromissloser Optik. Das ganzheitliche Beleuchtungskonzept eröffnet neue Möglichkeiten, Einzelkomponenten zusammengefasst anzusteuern und verschiedene Szenen abzurufen. Mittels DALI-Vernetzung wird die einheitliche Steuerung der Lichtfarbe und Helligkeit von den ROYAL MIDAS Leuchten, für die Beleuchtung an der Raumdecke, und allen DALI-steuerbaren KEUCO Spiegelschränken, Licht- und Kosmetikspiegeln möglich. Durch die konsequente Vernetzung aller Komponenten ergibt sich immer eine harmonische, einheitliche Lichtfarbe und Helligkeit. Über eine digitale Steuerung lassen sich individuell nach Ausstattung und Kundenwünschen Lichtszenarien ganz einfach programmieren und per Tastendruck abrufen.

KEUCO bietet zudem Ausstattungsempfehlungen für verschiedene Raumgrößen an. So entstehen ganz individuelle Lichtszenen, die das Bad in atmosphärische Stimmungswelten verwandeln. www.keuco.com/de/licht_im_bad/licht