Mit designstarken Produkten schafft KEUCO ein einzigartiges Ambiente im Bad. Die Badeinrichtung der EDITION 400 von KEUCO, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, setzt besondere Akzente durch ästhetische Formen, funktionale Besonderheiten im Detail und hochwertige Qualität. Mit außergewöhnlichen Armaturen und Accessoires wird die Dusche effektvoll in Szene gesetzt. Die freistehende Wannenarmatur bildet den Mittelpunkt im Bad. Technische Innovation am Waschplatz: die integrierte Spiegelheizung des EDITION 400 Spiegelschrankes. In Kombination mit den passend abgestimmten Waschtischen und Waschtischunterbauten der Badeinrichtung EDITION 400 von KEUCO wird jedes Bad zu einem einzigartigen Wohn- und Lebensraum.

Praktisch und schön: die edle Handtuchablage

Die außergewöhnliche EDITION 400 Handtuchablage mit integriertem Handtuchhalter verbindet weiche, organische Formen durch abgerundete Ecken harmonisch mit schlanken, geradlinigen Konturen zu einer sinnlichen, ästhetischen Leichtigkeit. Unterstrichen wird die filigrane Eleganz durch eine einzigartige Materialkombination aus farbigem Sicherheitsglas und einer hochwertigen Aluminiumablage. Trotz ihrer hohen Stabilität wirkt die 600 mm breite Handtuchablage leicht und schwebend vor der Wand, wodurch sie faszinierende Schatten wirft. Die vier Glasfarben Schwarzgrau, Weiß, Cashmere und Trüffel sind passend auf die KEUCO Möbel abgestimmt. Entworfen für Liebhaber des Besonderen ist die EDITION 400 Handtuchablage ein außergewöhnlicher optischer Genuss – ob im Privatbad oder in der gehobenen Hotellerie.

Ordnung in der Dusche mit der innovativen Eckduschablage

Die EDITION 400 Eckduschablage aus massivem, langlebigem silber-eloxiertem Aluminium ist mit und ohne integrierten Glasabzieher erhältlich. Als unauffälliges Designelement punktet der weiße Glasabzieher aus robustem, pflegeleichtem Kunststoff mit einer hochwertigen Gummilippe. Unter dem Motto „Ecken sinnvoll nutzen“ ist die Eckduschablage in der Dusche nicht im Weg und bietet gleichzeitig viel Ablagefläche. Mit ihrem klaren, minimalistischen Design passt sie in jedes Bad. Besonders clever: Die einseitige Befestigung an einem Schenkel ermöglicht eine komfortable Montage.

Blickfang im Bad: die freistehende Wannenarmatur

Die Armaturen der EDITION 400 von KEUCO sprechen eine weiche und dennoch klassische Formensprache. Organische Formen verschmelzen mit geradlinigen Konturen zu einer harmonischen Einheit. Ein sanftes Oval charakterisiert ihre Form. Brillante Chromoberflächen betonen diese effektvoll. In ansprechendem Design überzeugt die freistehende Wannenarmatur der EDITION 400 mit separater Handbrause und einer praktischen Glasablage für Badeutensilien. Als besonderes Design-Statement im Bad ist sie mit zahlreichen Badewannen kombinierbar.

Spiegelschränke mit Spiegelheizung sorgen für klare Sicht nach dem Duschen

KEUCO hat auch in den Türen der EDITION 400 Spiegelschränke die innovative Spiegelheizung für eine beschlagfreie Optik nach der Dusche untergebracht. Praktisch und intelligent: Nach zwanzig Minuten schaltet sich die Heizung von selbst wieder aus. Im schlanken Türen-Design verbirgt sich technische Raffinesse und höchster Benutzerkomfort. So ist die LED-Beleuchtung nicht nur dimmbar, sondern es lässt sich darüber hinaus die Lichtfarbe stufenlos einstellen: von hellweißem Tageslicht bis hin zu warmweißem Licht.

G anz nach Tageszeit und individuellen Vorlieben setzen die EDITION 400 Spiegelschränke den Betrachter und den Raum stets ins rechte Licht – über eine optisch unauffällige und intelligente Sensorsteuerung. Die in jeder Lichtsituation blendfreie, langlebige LED-Beleuchtung ist außerdem stromsparend und wartungsfrei.

Im Detail überrascht der EDITION 400 Spiegelschrank mit einem innenliegenden Fach im Korpus, das über einer verschiebbaren Glasplatte zur Stellfläche wird. Darunter verborgen ist eine Steckdose und Stauraum mit Zusatznutzen: Selbst größere Gegenstände wie eine elektrische Zahnbürste lassen sich hier platzsparend verstauen und gleichzeitig aufladen. Erhältlich in drei Breiten eröffnen die EDITION 400 Spiegelschränke individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für kleine und große Bäder. Die zahlreichen Wandvorbau- und Wandeinbau-Varianten eröffnen viel Spielraum für eine moderne Badarchitektur.