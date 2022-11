In bester Lage Berlins, mit Blick auf den Französischen Dom am Gendarmenmarkt, hat das Hotel Luc seine Pforten geöffnet. In Anlehnung an die preußische Historie wurde nicht nur der Name aufgegriffen, denn der französische Philosoph Voltaire nannte seinen Freund Friedrich II. von Preußen liebevoll “Luc”. Ebenfalls die Raumgestaltung des Boutique Hotels, von Innenarchitektin Oana Rosen, interpretiert die Vergangenheit mit einem zeitgenössischen Stilmix: Geometrische Klarheit in edel anmutenden Farbtönen, mit gemütlichem Interieur und großzügigen Marmorbadezimmern mit KEUCO Armaturen, Accessoires und Kosmetikspiegeln in Schwarzchrom gebürstet. Die Kombination von schwarzen Akzenten auf den hellen Wänden, erscheint besonders kraftvoll und edel.

Die insgesamt 70 Zimmer und 22 Suiten greifen alle das Konzept eben dieser Geradlinigkeit, gepaart mit edlen Elementen und historischen Charme auf. Im Boutique Hotel Luc öffnet sich eine elegante Welt in tiefem Preußischblau und sanften naturnahen Farben im Schlaf- und Wohnbereich. Die Bäder setzen einen modernen Kontrast in schwarz-weißer Farbgebung. Die Oberflächen der Armaturen am Waschtisch und in der Dusche, die beleuchteten Kosmetikspiegel sowie die Accessoires in Schwarzchrom gebürstet werden mittels PVD-Beschichtung erzeugt. Dies garantiert eine extrem unempfindliche Oberfläche mit sattem Farbton und sehr hohem Härtegrad. Gerade in Hotels ein großer Vorteil.

Am Waschtisch setzen EDITION 400 Armaturen ein Design-Statement. Die abgerundete Formgebung bildet ein schönes Bild mit dem Aufsatzwaschtisch. Ein Kosmetikspiegel ist immer ein wichtiges Accessoire im Hotel. Der iLook_move Kosmetikspiegel von KEUCO bewährt sich durch seine solide Wandbefestigung und Scharniertechnik. Dank Beleuchtung und fünffacher Vergrößerung bleiben kleine Makel nicht unentdeckt.

I n den Duschen wird den Gästen ein Erlebnis mit IXMO Armaturen geboten. Die Armaturen im minimalistischen Design können dank innovativer KEUCO-Technik mehrere Funktionen auf kleinstem Raum vereinen. Es kann zwischen großer Kopf- oder Stabhandbrause mittels 2-Wege Ab- und Umstellventil gewählt werden. Gleichzeitig sind Schlauchanschluss und Brausehalter in dem Armaturenelement enthalten. Durch den Einhebelmischer lässt sich Wassertemperatur und -menge bestimmen. Passend ebenfalls in Schwarzchrom gebürstet bietet der PLAN Duschkorb Platz für Pflegeprodukte.

Auch an der großzügigen Wanne wurden IXMO Armaturen mit eckigen Rosetten eingesetzt. Ein stilsicheres Bild bietet auch hier die schwarz-weiße Gestaltung.

Im WC-Bereich beweisen sich der Toilettenpapierhalter und die Bürstengarnitur der EDITION 400 als Alltagshelden. Selbst der Hygienebeutelspender sowie der Ersatzrollenhalter passen in Schwarzchrom gebürstet perfekt in die Badgestaltung.

Die extravaganten Oberflächen der Armaturen und Accessoires in Schwarzchrom gebürstet unterstützen die Design-Kompetenz der Badausstattungen und komplettieren den hochwertigen Look des Boutique-Hotels.