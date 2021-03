Der beliebte, designstarke Spiegelschrank ROYAL LUMOS von KEUCO ist durch eine Variante mit besonders hohen Spiegeltüren ergänzt worden. Mit 90 cm Höhe wartet der Spiegelschrank auf und kombiniert auf elegante Weise Spiegel, Licht und Stauraum. Die maximierte Spiegelfläche ermöglicht optimale Sicht auf den gesamten Oberkörper und lässt zudem das Bad optisch größer erscheinen.

Ein umlaufender Leuchtrahmen fasst den ROYAL LUMOS ein wie ein Bild und macht ihn zu einem attraktiven Solitärstück in jedem Bad. Die von innen strahlende, dreiseitige LED-Beleuchtung des transluzenten Rahmens verleiht ihm eine vor der Wand schwebende Optik. Vor allem in der außergewöhnlichen Halbeinbau-Variante wirkt er besonders schwerelos und edel. Der großzügige Stauraum versteckt sich in der Wand.

Als hellster Spiegelschrank des KEUCO Sortiments ist der ROYAL LUMOS ein Highlight in jedem Bad, der für perfekte Beleuchtung sorgt – ob für den ganzen Raum, für das Gesicht oder für eine atmosphärische Akzent-Beleuchtung von Armatur und Waschtisch. Dank unterschiedlicher Lichtquellen für Hauptbeleuchtung und indirekte Beleuchtung bietet der Spiegelschrank ROYAL LUMOS alle Optionen für jede Tageszeit und Stimmung – sei es für die alltägliche Pflege oder ein gemütliches Wannenbad. Über die intuitiv bedienbare Sensorsteuerung lassen sich die Lichtquellen auswählen und in ihrer Lichtintensität dimmen sowie in der Lichtfarbe stufenlos einstellen – von wohnlichem warmweißen Licht mit 2700 Kelvin bis zu tageslichtweißem Licht bei 6500 Kelvin.

Eine hochwertige Innenausstattung mit soft close Scharnieren, beleuchtetem Ablagefach mit rutschfestem und reinigungsfreundlichem Linoleumeinleger, verspiegelter Rückwand innen verspiegelten Drehtüren sowie Steckdosen machen den ROYAL LUMOS einmal mehr zu einem beliebten täglichen Begleiter im Bad.

Erhältlich in sechs Breiten, von 650 bis 1400 mm, eröffnet der ROYAL LUMOS Spiegelschrank individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für kleine und große Bäder. Abhängig von der Breite ist er mit bis zu drei Spiegeltüren ausgestattet und bietet die perfekte Kombination zu Einzel- und Doppelwaschtischen. Die Wandvorbau- und Halbeinbau-Varianten geben viel Spielraum für eine moderne Badarchitektur.