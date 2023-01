Hygiene im Alltag ist wichtig, um gesund zu bleiben. Überall dort wo viele Menschen zusammen kommen, sich die Hände reichen, die gleichen Türgriffe oder Gegenstände anfassen ist die Handhygiene besonders wichtig. Oberste Regel: häufig die Hände waschen und darüber hinaus, die Hände hin und wieder mit Desinfektionsmittel schützen.

Der KEUCO PLAN Spender für Desinfektionsschaum oder Desinfektionsmittel hat seinen Einsatzort überall dort, wo Hygiene ganz oben steht. Der weiche Desinfektionsschaum und das flüssige Desinfektionsmittel sind besonders sanft zur Hand und wirksam gegen Bakterien. Sie werden einfach verrieben, wirken sofort und sind für alle stark frequentierten Bereiche ideal.

Mit dem berührungslosen Hygienemittelspender in Aluminium anthrazit oder Aluminium silber-eloxiert/anthrazit ergänzt KEUCO das umfangreiche Accessoires-Sortiment der Serie PLAN. Er ist geeignet für halböffentliche und öffentliche Bereiche mit gehobenen Ausstattungsansprüchen, perfekt für den Eingangsbereich des Restaurants, der Krankenstation oder im Büro.

Die benutzerfreundliche Bedienung erfolgt über einen Infrarotsensor, der bei darunter gehaltener Hand die Abgabe einer voreingestellten Menge auslöst. Einstellbare Portionsmengen von Desinfektionsschaum und -mittel gewährleisten einen sparsamen Verbrauch.

Für das elektronische Pumpensystem und die dazu passenden Vacuum-Beutel kooperiert KEUCO mit dem etablierten Hygiene-Spezialisten Hagleitner aus Österreich. Hagleitner zählt zu den führenden Unternehmen für innovative Hygienelösungen in Europa.

Zwei elektronische Betriebsmöglichkeiten bietet KEUCO für den PLAN Hygienemittelspender an: über Batterien oder Netzteil. Das batteriebetriebene Modell hat zusätzlich eine LED-Anzeige für die Batteriekapazität. Eine LED-Füllstandsanzeige zeigt an, wenn der Beutel des Hygienemittels gewechselt werden muss. Der patentierte Vacuum-Beutel garantiert, dass der Inhalt komplett aufgebraucht wird und keine Restmengen verschwendet werden. Über einen einklickbaren Adapter am Beutel lassen sich die Nachfüllpacks ganz einfach tauschen. Da es sich um ein geschlossenes System handelt, ist eine Verkeimung des Inhalts ausgeschlossen. Zur Entsorgung bleibt lediglich eine extrem platzsparende, zusammengedrückte und leichte Verpackung übrig.

Die Collection PLAN bietet vielfältige Lösungen für Privat- und Hotelbäder sowie öffentliche Sanitärbereiche. Durch ihre anspruchsvolle Ästhetik, höchste Funktionalität und herausragende Qualität avancierte die Collection PLAN bei Architekten, Planern und Installateuren zum begehrten, modernen Klassiker.