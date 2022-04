Pressemeldung

KEUCO bietet neben der üblichen Montage durch Bohren auch die Befestigung einiger Produkte durch Kleben an. Ab sofort kann auch die IXMO Duschstange ganz ohne Bohren mit dem speziellen Kleber auf vielen glatten und rauen Untergründen montiert werden. Das verursacht keine Bohrlöcher, keinen Schmutz und auch die rückstandslose Demontage ist möglich.

Die bohrfreie Klebebefestigung der IXMO Duschstange von KEUCO ist äußerst komfortabel:

Die Klebeflächen – Fliesen oder Duschrückwand – sowie die Montageplatten müssen vor dem Kleben gründlich gereinigt werden. Im KEUCO Klebe-Set ist ein Reinigungstuch enthalten.

Nachdem die Position für die Duschstange festgelegt ist, werden die Befestigungspunkte markiert.

Den Zwei-Komponenten-Kleber im Mix-Beutel nach Anweisung auf der Verpackung aktivieren.

Anschließend wird eine haselnussgroße Menge mittig auf der Montageplatte aufgetragen.

Die Montageplatte auf der zuvor angezeichneten Stelle auf der Wand fest andrücken.

Mit dem Karton zur Fixierung den Kleber aushärten lassen. Der wasserfeste und alterungsbeständige Zwei-Komponenten-Klebstoff auf MS-Polymerbasis ist bereits nach vier Stunden komplett ausgehärtet und zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und Belastbarkeit aus.

Dennoch lässt er sich auch wieder ganz leicht und rückstandslos mit einem Glasschaber und etwas Silikon-Reiniger oder Azeton entfernen, nachdem die Montageplatten mit einem flachen Werkzeug wie einem Spachtel von der Wand gelöst worden sind.

Abschließend können die Wandbefestigungspunkte und die Duschstange montiert werden. Fertig ist die Montage der Duschstange ganz ohne Bohren.



In perfekter Kombination mit der IXMO Duschstange bietet KEUCO das einzigartige IXMO_solo Thermostat an, mit dem man dank gebündelter Funktionen nur noch ein Armaturenelement auf der Wand für eine komplette Duschlösung benötigt. Die Rosetten, sowohl von der Duschstange als auch von der Armatur, sind in rundem oder eckigem Design erhältlich.



Zahlreiche EDITION 90 Accessoires und die KEUCO Duschablagen sind ebenfalls wahlweise mit Klebebefestigungen e rhältlich, sodass nicht gebohrt werden muss.

Das Video zur Klebemontage für die IXMO Duschstange von KEUCO finden Sie unter dem Link www.youtube.com/watch?v=NzWqphXSnNg oder scannen Sie einfach den QR-Code: