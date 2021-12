Pressemeldung

Minimalismus heißt, alles Überflüssige wegzulassen. Minimalismus in der Dusche heißt: IXMO_solo. Dank innovativer Technik vereint die Armatur einzigartig Thermostat, Absperrventil und Schlauchanschluss in nur einem Modul. Die Bedienung ist einfach und erschließt sich intuitiv. Vorne wird die Wassermenge geregelt, hinten wird die Temperatur eingestellt, der Schlauchanschluss ist integriert. So entsteht durch nur ein wasserführendes Element an der Wand Freiheit in der Badgestaltung und ein deutlich reduzierter Montageaufwand.

Die Thermostat-Revolution komplettiert die Serie IXMO_solo

Produktdesign hat in der KEUCO-Philosophie viele Aspekte. Der Anspruch ist ganzheitlich: Eine Design-Ikone zu schaffen und gleichzeitig ein Produkt relevant zu verbessern. Mit dem IXMO_solo Thermostat ist das Grundprinzip von IXMO „Weniger kann mehr“ konsequent zu Ende gedacht: Die Armatur vereint die drei Funktionen Thermostat, Absperrventil und Schlauchanschluss in einem Element und wird so zu einer einzigartigen Duschlösung. Auch im Design ist das IXMO_solo Thermostat einzigartig: Mit einer Ausladung von lediglich 100 mm und einem Durchmesser bzw. einer Kantenlänge der Rosette von nur 90 mm in rund oder eckig ist das IXMO_solo Thermostat beeindruckend klein und passt in jedes Bad. Nur ein minimalistisches Armaturenelement auf der Wand hat weitere, ganz praktische Vorteile: weniger Installationsaufwand, weniger Pflegeaufwand. Mit der Kombination von innovativer Technik und ausgezeichnetem Design ergänzt das IXMO_solo Thermostat die IXMO Familie auf beeindruckende Weise.

Vorteile für die Profis

Das IXMO_solo Thermostat sammelt weitere Pluspunkte durch eine extrem flache Einbautiefe von minimal 65 mm. Dadurch ist vor allem der Einbau in dünnen Wänden möglich oder bei der nachträglichen Modernisierung problemlos. Die Einbautiefe lässt sich dank intelligentem Tiefenausgleich von 65 mm bis zu 95 mm flexibel und stufenlos einstellen. Weil nur ein einziger Grundkörper montiert werden muss, ist die Installation für die SHK-Profis äußerst einfach und schnell. Spüleinheit mit Absperrvorrichtung für die Rohbauphase sind im Grundkörper integriert, ebenso eine Einrichtung für vertauschte Wasserwege. Damit ist für alle Fälle eine sichere Installation garantiert.

Starkes Team: IXMO Zubehör

Ebenso minimalistisch, hoch funktional und schnell installiert ist das IXMO Zubehör für die komplette Duschlösung wie Brausehalter und Brausestange. Die drei IXMO Oberflächen in glänzendem Chrom, mattem Aluminium-finish oder hochwertigem Edelstahl-finish eröffnen viel Gestaltungsfreiheit und weitere individuelle Kombinationsmöglichkeiten.

Einzigartiger Solist - der IXMO Brausehalter

Dem allgemeinen Trend nach minimalistischen Duschlösungen folgend, erfüllt der IXMO Brausehalter alle Anforderungen an reduzierte Formgebung im Bad: Das formvollendete Element bietet ergonomischen Halt und Aufnahme in verschiedenen Positionen.

Die IXMO Brausestange: stabil, funktionell und ästhetisch

Die robuste Wandstange mit Brauseschieber verbindet Langlebigkeit mit ästhetischem Design und sinnhafter Funktionalität. Der höhenverstellbare Brauseschieber lässt sich mit einer Hand leicht bedienen. Darüber hinaus lässt sich der Schieber 180° drehen, je nachdem ob die Brause links oder rechts der Stange eingesetzt werden soll. Passend zum Thermostat gibt es Rosetten der Duschstange in einer runden oder eckigen Variante. Die reduzierte Ästhetik reiht sich somit perfekt in die IXMO-Linie ein.