KEUCO setzt eingeschlagenen Weg fort und launcht neue Produkte jenseits des ISH Einführungs-Rhythmus: ISH Teilnahme für 2023 abgesagt.

Bei KEUCO steht der Innovationsgeist nie still. In den letzten zwei Jahren hat KEUCO erfolgreich die intensivsten Produkteinführungen in seiner Geschichte durchgeführt, im direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden - lokal und global. „Die Pandemie hat uns gezwungen, neue Wege einzuschlagen. Diese Richtung gehen wir ganz bewusst weiter: mit kurzen time- to-market Strategien und schnellen Markteinführungszyklen. Wir haben uns bereits seit längerem dazu entschieden, den Weg fortzusetzen und an der ISH 2023 nicht teilzunehmen“, so Lubert Winnecken, CEO von KEUCO.

Kundenzufriedenheit hat bei KEUCO höchste Priorität. Aktuell sind die kurzfristige Verfügbarkeit der Produkte, die hohe Produktqualität, Zuverlässigkeit und Service wichtige Kauffaktoren der Kundinnen und Kunden. Diese Markenversprechen gilt es, auch in diesen Zeiten weiter zu erfüllen. Darauf konzentriert sich das Unternehmen.

KEUCO wird verstärkt und konkret für seine Kundinnen und Kunden sichtbar bleiben und Möglichkeiten bieten, Produktneuheiten nicht nur digital zu erleben. Veranstaltungen und Marken-Events flankieren die Produkteinführungen von morgen.