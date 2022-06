Mit der Möbelkollektion STAGELINE von KEUCO hält wohnliche Atmosphäre Einzug ins Bad. Hier stehen die Möbel im Mittelpunkt, verbinden zeitlos schönes Design mit wohnlichen Akzenten. Optisches Highlight der Serie ist ein offenes, illuminiertes Ablagefach, das Dekorationsstücke und Lieblingsprodukte gekonnt in Szene setzt. Die LED-Beleuchtung von warmweißen 3.000 Kelvin wird extern über die Raumschaltung gesteuert. Praktisches Ausstattungsdetail sind die im Fach integrierte Steckdose sowie die USB und USB-C Ladestelle.

Verschiedene Farb- und Stilwelten

Als umfangreiche KEUCO Möbelserie, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, zeigt sich STAGELINE geradlinig modern und schlicht elegant in einem Ton-in-Ton-Look. So sind Glasfront und Korpus der Möbel stets in einer Farbe gehalten, strahlen Ruhe und Harmonie aus. Ganz im Trend der Zeit stehen die naturnahen Farben jenseits einer Mode. Sanft zurückhaltend, warm wohnlich und doch ausdrucksstark. Auch Freunde der Farben Weiß und Anthrazit finden hier das Pendant für ihre Stilwelt. Die Glasfronten der Möbel geben jedem Bad einen edlen Akzent – ob brillant glänzend oder samtig matt. Vier Glasoberflächen stehen zur Wahl: Weiß oder Cashmere glänzend sowie Inox oder Vulkanit satiniert.

Grifflose und filigrane Glasfronten

Auch in der Liebe zum Detail beweist die Möbelkollektion STAGELINE ihre Besonderheit. Die oben leicht überstehende Glasfront dient zugleich als Griff zum Öffnen und Schließen. Auffällig sind die filigranen Glasfronten, die mit ihren soft abgerundeten Ecken die Formensprache des passenden X-LINE Keramik-Waschtisches aufnehmen. Die Frontauszüge sind mit einer Einzugsdämpfung ausgestattet und schließen sanft und lautlos.

Flexibles Einteilungssystem für Übersicht und Ordnung

Als wahres Ordnungstalent erweist sich der Waschtischunterbau. Der Möbelauszug mit optionaler Schubladeneinteilung sorgt für intelligente und optimale Raumnutzung im Schrank. Für clever organisierten Stauraum lässt sich die gewünschte Inneneinteilung aus vier verschiedenen Größen flexibel zusammenstellen. Die edle dunkle Einlegematte schafft eine rutschfeste Fläche.

Kombination mit verschiedenen Waschtischen

Zu den STAGELINE Waschtischunterbauten können weiße, flächenbündige X-LINE Keramik-Waschtische oder runde STAGELINE Keramik-Aufsatzwaschtische in Weiß glänzend oder in Schwarz kombiniert werden – ganz nach Geschmack und persönlicher Stilwelt. Zusammen mit dem runden STAGELINE Aufsatzwaschtisch bietet der Waschtischunterbau zudem eine großzügige, zusätzliche Ablagefläche. Einhebelmischer können rechts oder links vom Waschtisch platziert werden. Alternativ ist auch eine Wandauslaufarmatur kombinierbar.

In Kombination mit den passenden X-LINE Keramik-Waschtischen eröffnen die STAGELINE Waschtischunterbauten vielfältige Möglichkeiten für die Waschplatzgestaltung. In sechs verschiedenen Breiten von 460 mm bis 1.200 mm bietet das Waschtischensemble für jedes Bad die passende Lösung – vom kleinen Gäste-WC bis zum großen Familienbad, als Einzelwaschtisch oder Doppelwaschtisch, kombinierbar mit Wandauslaufarmaturen, Einhebelmischern oder Dreilocharmaturen. Die X-LINE Keramik-Waschtische bestechen durch ihr sehr flaches, filigranes Design in weicher Formgebung. Fließend geht die großzügige Ablagefläche in die Waschtischkumme über. Der Ventildeckel aus Keramik harmoniert perfekt. Als äußerst pflegleichtes Material erfüllt Keramik-Feinsteinzeug höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene.

Weitere wohnliche STAGELINE Möbel

Für größeren Stauraumbedarf und einen besonderen Anspruch an eine wohnliche Atmosphäre wartet STAGELINE mit drei weiteren Möbeln auf: einem Hochschrank, einem eintürigen und einem zweitürigen Mittelschrank. Sehr edel wirkt der Hochschrank mit seinem mittigen, illuminierten Regalfach. Wie beim Waschtischunterbau lassen sich auch hier Fläschchen und Tiegel oder dekorative Elemente beleuchtet inszenieren. Alle Schränke punkten mit sanft schließenden Soft-Close-Scharnieren und im Innern mit hochwertigen und gleichzeitig pflegeleichten Glasböden.

In Kombination mit den Armaturen und Accessoires von KEUCO eröffnen sich vielfältige und facettenreiche Möglichkeiten in der Badgestaltung.