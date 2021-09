Pressemeldung

Ein Krankenhaus mit der Aufenthaltsqualität auf fünf Sterne Niveau. Die Waldkliniken Eisenberg in Thüringen verändern mit ihrem neuen Konzept die deutsche Krankenhauslandschaft. Und das ganz sichtbar: Mit dem spektakulären Neubau wurde „Zukunft gebaut“. Der runde Grundriss des Neubaus ermöglicht dabei jedem Patienten einen Blick in die Natur von seinem Bett aus – ein zentraler Aspekt des Entwurfes. Jeder Patient aller Krankenkassen ist willkommen. Von den 246 Patienten-Betten sind nur 13 für Privatpatienten. Neben einem neuen Pflegekonzept und einem hervorragenden besonderen Design bekommen die Patienten bzw. Gäste in Eisenberg ebenfalls erstklassig ausgestatte Zimmer: Die sanften naturnahen Farben, in denen das Interieur gehalten ist, strahlt Ruhe und Gemütlichkeit aus. In den Bädern wurde auf langlebige Qualität Wert gelegt und man hat sich für komplette KEUCO Badausstattungen entschieden. So passt alles perfekt zusammen. Armaturen, Accessoires, Licht- und Kosmetikspiegel, Waschtische, und Waschtischboards von KEUCO überzeugen durch designstarke Formen und eine einfache Handhabung. Die IXMO Armaturen in der Dusche und am Waschtisch sind Einzelanfertigungen: Sie wurden als besonderer Clou mit dem Eichenblatt, dem Eisenberg Logo, versehen.



Die Bäder sind alle komplett mit KEUCO Produkten ausgestattet und gestalten dem Patienten bzw. Gast einen angenehmen Aufenthalt durch kleine Besonderheiten. Der Bewegungsarm des iLook_move Kosmetikspiegels ist sehr flexibel. Mit nur einem Handgriff lassen sich Höhe, Abstand, Neigungs- und seitlicher Winkel optimal einstellen. Bietet Ablagefläche und ist pflegeleicht: der KEUCO Waschtisch mit Waschtischboard. © Copyright Foto KEUCO

Entworfen hat das neue Gebäude der weltbekannte Mailänder Architekt Matteo Thun. „Nur wer wagt, etwas Neues zu machen, wer Grenzen überschreitet, kann neues Wissen erfahren“. Dies ist Matteo Thuns treibende Kraft. Zusammen mit dem Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg, David-Ruben Thies, entwickelte Matteo Thun bei seinem ersten Krankenhausbau dafür diese besondere Architektur, die ganz auf den Patienten bzw. Gast ausgerichtet ist. Für die Verbindung von Form und Funktion, Gestaltung und Anforderungen einer modernen Klinik, arbeitete Matteo Thun eng dem Architekturbüro HDR zusammen.



In dem Neubau der Waldkliniken Eisenberg wird dem Patienten bzw. Gast ein stimmiges Umfeld für seine Behandlung und Genesung geboten, inmitten schönster Thüringer Landschaft.