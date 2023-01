Die Premium-Residenz Schlosspark wird höchsten Ansprüchen gerecht und zeichnet sich durch stadtnahes Wohnen am Waldrand von Düsseldorf aus.

Die Premium-Seniorenresidenzen Düsseldorf – Grafenberg, Schlosspark und Paulushaus – bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern ein elegantes Refugium. Mit wohltuenden Annehmlichkeiten, einem freundlichen Service und hellen Wohnungen sorgen die Premium-Residenzen für die Lebensqualität mit höchstem Komfort. Dazu gehören schön gestaltete Räume für gemeinsame Zeit sowie liebevoll gepflegte Außenanlagen.

In 196 planvoll geschnittenen Wohnungen in der Seniorenresidenz Schlosspark sorgen bedürfnisgerechte Zimmer dafür, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen. Die barrierefreien Bäder der Zimmer ermöglichen eine komfortable und sichere Körperpflege durch sorgfältig ausgewählte Produkte aus dem PLAN und PLAN CARE Sortiment von KEUCO, wie einem Relingsystem in der Dusche. Bei Bedarf lässt sich ein Duschsitz einhängen, der zusätzlichen Komfort und Sicherheit bietet.

Die Duscharmatur IXMO_solo passt perfekt in das Konzept: Maximale Funktion verbirgt sich hinter reduziertem Design. Die Armatur vereint auf einzigartige Weise Thermostat, Absperrventil und Schlauchanschluss in nur einem Modul auf der Wand. Das spart Platz und überzeugt durch eine äußerst einfache Handhabung. An der Thermostatarmatur lässt sich die optimale Temperatur stufenlos einstellen: Die Temperatursperre von 38°C schützt vor Verbrühungen.

Schlicht und designstark kommen die verchromten Oberflächen der Armaturen und Accessoires am Waschtisch zur Geltung.

Ebenfalls einfach in der Benutzung ist der Brauseschieber, der sich mit einer Hand leicht bedienen lässt. Die stabile IXMO Brausestange dient auch dazu, beim Duschen sicheren Halt zu geben. Die Duschablage der Serie PLAN bietet genügend Ablagefläche für Duschutensilien und Pflegeprodukte. In dem edlen Design ist praktisch unsichtbar ein Glasabzieher integriert.

Ein großzügiger Waschplatz mit viel Ablagefläche und Schränken darunter bieten den Bewohnerinnen und Bewohnern allen Komfort eines gehobenen Hotels. Mit der verchromten KEUCO PLAN blue Armatur wird auch hier auf Qualität besonderer Wert gelegt. Optisch und funktional fügt sich der Einhebelwaschtischmischer perfekt in das geradlinige, moderne Ambiente ein. Mit einer durchschnittlichen Durchflussmenge von nur 6 l/min wird im Haus auf Nachhaltigkeit gesetzt. Obwohl sie der Umwelt zuliebe Wasser und Energie einspart, ist der Strahl durch den Einsatz spezieller Strahlregler trotzdem schön voll und kräftig.

Am WC setzt sich die konsequent stilvolle und hochwertige Ausstattung mit Accessoires von KEUCO fort. Der PLAN Toilettenpapierhalter, die Toilettenbürstengarnitur und der Ersatzrollenhalter sind designstark und pflegeleicht. Die praktischen Wandhaken am Waschtisch sorgen für Ordnung bei mehreren Handtüchern und runden das Bild im Bad ab.

Die geräumigen und modern ausgestatteten barrierefreien Bäder der Premium-Residenzen zeigen, wie Sicherheit und Komfort optisch ansprechend gestaltet werden kann.