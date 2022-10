Das beliebte IXMO Armaturendesign in der Dusche und an der Badewanne wird konsequent weitergeführt am Waschtisch und am Bidet. So bleiben keine Wünsche offen für ein einheitliches, durchgängiges Baddesign mit IXMO Armaturen.

IXMO Waschtischarmaturen

Die IXMO Waschtischarmaturen gibt es als klassischen Einhebelmischer oder als moderne Wandauslaufarmatur. Die Designs IXMO PURE, IXMO SOFT und IXMO FLAT geben mit unterschiedlich nuancierter Formensprache der Ausläufe und Griffe die Möglichkeit zur fein abstimmten Badgestaltung.

IXMO PURE setzt mit rundem, geradem Auslauf und rechteckigem Griff auf klassische Formenschönheit.

IXMO SOFT wendet sich mit einem gerundeten Auslauf und rundem Griff an Liebhaber weicherer Formen. Und IXMO FLAT kombiniert runde und eckige Formen in sinnlicher Harmonie.

Passend zu den IXMO Armaturen in der Dusche und an der Badewanne ist für alle drei Designs die Rosette wahlweise in rund oder eckig kombinierbar.

Neben klassischem Chrom setzen die Waschtischarmaturen in Schwarz matter Oberfläche kraftvolle Akzente und übernehmen eine starke Rolle in der Badgestaltung. Für alle, die die Farbe Schwarz im Badezimmer lieben und die beim der Baddesign mit prägnanten Accessoires für Extravaganz sorgen möchten, bietet KEUCO BLACK SELECTION passende Accessoires für unterschiedliche Einrichtungsstile.