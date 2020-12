Kreis trifft auf Quadrat: Die KEUCO Badeinrichtung EDITION 90 verbindet rund und eckig in einem opulenten Formenspiel mit starkem Materialbewusstsein. Die klare Designsprache im 90 Grad Winkel zieht sich konsequent durch die komplette Badausstattung – von Armaturen und Accessoires über Waschtisch und Möbel bis hin zum Lichtspiegel. Mit der EDITION 90, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, entstehen einzigartige, luxuriöse Badwelten.

Die Besonderheit der EDITION 90: Waschtisch und Möbel spielen eine Solistenrolle, die ganz nach persönlichem Gusto eine harmonische Komposition bilden. Sie stehen in keiner Abhängigkeit zueinander und können völlig frei positioniert werden. Egal in welchem Abstand. Damit bietet die EDITION 90 einen großen, kreativen Gestaltungsfreiraum mit flexiblen, individuellen Anordnungsmöglichkeiten der Solitäre. Zum freihängenden Waschtisch in Weiß oder Schiefergrau gesellt sich ein großes Sortiment unterschiedlicher Solitärmöbel. Die Badmöbel sind alternativ freihängend, mit Sockel oder mit moderner Fußvariante erhältlich. Echtholzfurniere, weißer Hochglanzlack und Strukturlacke schaffen elegante Wohnlichkeit.

Als edles „Upgrade“ sind für die Sideboards Abdeckplatten aus Glas oder Keramik in Marmor- oder Schieferoptik erhältlich.



Der Lichtspiegel mit zwei seitlich angeordneten LED-Lichtquellen sorgt für eine schattenfreie Gesichtsausleuchtung. Die Steuerung erfolgt über das im Rahmen integrierte Bedienpanel.

Die Armaturen der EDITION 90 von KEUCO sprechen eine klare, konsequente Formensprache. „Eckig auf rund“ ist das durchgängig sichtbare Designstatement. Alle Armaturen sind von präzisen Konturen und brillanten Chromoberflächen gekennzeichnet. Die Armaturenpalette umfasst einen Einhebelmischer für den Waschtisch sowie eine Wandauslaufarmatur in verschiedenen Längen und eine Dreiloch-Waschtischarmatur. Für Dusche und Wanne sind Unterputz-Thermostatlösungen für bis zu drei Verbrauchern erhältlich.

Für freistehende Wannen hält das Sortiment eine elegante Wannenstandarmatur parat, die in ihrem edlen Äußeren besonders technische Raffinesse versteckt: Die Umstellfunktion von Wannenauslauf zur Handbrause ist in der Armatur integriert, sodass komfortabel mit nur einem Handgriff umgestellt werden kann. Senkrecht steht der Armaturenhebel auf „Aus“-Position. In hinterer Position betätigt man den Wanneneinlauf. Je weiter der Hebel nach hinten bewegt wird, desto wärmer wird das Wasser. Temperatur und Wassermenge werden hier wie bei einem herkömmlichen Einhebelmischer geregelt. Bewegt man den Hebel nach vorne, wird die Stabhandbrause angesteuert.

Auch die Kopfbrause vereint runde und eckige Formen harmonisch. Die große, runde Kopfbrause mit gleichmäßigem Regenbild garantiert ein sinnliches Duschvergnügen. Eine clevere Wandbefestigung unterstützt die Profis bei Installations- oder Wandungenauigkeiten: Der Brausearm kann dank eines flexiblen Gelenks in der Wandbefestigung komfortabel nachjustiert und schnell in die exakt waagerechte Position gebracht werden. Für eine kompromisslos schöne Optik in der Dusche.

Die meisten Accessoires der EDITION 90 sind auch mit einer Klebebefestigung erhältlich, sodass zur Befestigung nicht gebohrt werden muss. Durchgängig markantes Designelement der verchromten Armaturen und Accessoires ist das Quadrat auf runden Wandelementen. KEUCO steht für seine stilvollen Accessoires, die seit jeher als wahre Alltagshelden punkten. Clevere Funktionen der Accessoires im opulenten EDITION 90 Look machen jedes Bad zu einem designstarken Wohn- und Lebensraum.

Die Badmöbel der EDITION 90 sind neben weißem Hochglanzlack, Strukturlack in Weiß und Anthrazit auch in Furnier Eiche gekalkt sowie Furnier Eiche dunkelgrau erhältlich.



Mit dem Keramikwaschtisch in Weiß oder Schiefergrau und den Abdeckplatten aus Glas oder Keramik in Marmor- oder Schieferoptik sind vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für die edle Badgestaltung möglich.