Pressemeldung

IXMO_solo ist die Sensation in der Dusche von KEUCO. Sowohl für den Kunden als auch für den Profi: Die Unterputz-Duscharmatur vereint die Technik innovativ und kompakt in nur einem Element – als Thermostat oder Einhebelmischer. Dadurch, dass nur ein einziger Grundkörper montiert werden muss, ist die Installation für die SHK-Profis äußerst einfach und schnell: Grundkörper einbauen und Zuleitungen anschließen. Bei der Feininstallation nur noch das Fertigset montieren. Handbrause, Brauseschlauch und Brausestange oder Handbrausehalter dazu und fertig ist die Duschlösung. Insgesamt kann bei der Montage somit ca. eine Stunde Zeit gespart werden, im Vergleich zu anderen Unterputz-Duscharmaturen mit separatem Wandanschlussbogen. Die Berechnung der Zeitersparnis mit IXMO_solo beruht auf dem Montagezeitenkatalog der SHK Innung München.



Das IXMO_solo Thermostat: Dank innovativer Technik vereint die Armatur einzigartig Thermostat, Absperrventil und Schlauchanschluss in nur einem Modul. Die Bedienung ist einfach und erschließt sich intuitiv. Vorne wird die Wassermenge geregelt, hinten wird die Temperatur eingestellt, der Schlauchanschluss ist integriert. Bilder: KEUCO

Weitere Vorteile für die Profis

Nur ein wasserführendes Element für eine komplette Duschlösung bedeutet neben der Zeitersparnis auch einen geringeren Materialeinsatz.



Einzigartige Kombination aus Einhebelmischer und Schlauchanschluss mit minimalem Montageaufwand und maximalem Komfort, denn nur IXMO_solo und kein weiteres wasserführendes Element ist für eine komplette Duschlösung notwendig. Bilder: KEUCO

Das IXMO_solo Thermostat und die Variante als Einhebelmischer sammeln weitere Pluspunkte durch eine extrem flache Einbautiefe von minimal 65 mm. Dadurch ist vor allem der Einbau in dünnen Wänden möglich oder bei der nachträglichen Modernisierung problemlos. Dank dem intelligenten Tiefenausgleich können Einbautiefen von 65 mm bis zu 95 mm flexibel realisiert werden.

Cleveres Feature beim IXMO_solo Thermostat: Die Spüleinheit mit Absperrvorrichtung für die Rohbauphase ist im Grundkörper integriert, ebenso eine Einrichtung für vertauschte Wasserwege. Damit ist für alle Fälle eine sichere Installation garantiert.



Weil nur ein einziger Grundkörper für das IXMO_solo Thermostat sowie für den IXMO_solo Einhebelmischer montiert werden muss, ist die Installation für die SHK-Profis äußerst einfach und schnell. Dank dem intelligenten Tiefenausgleich können Einbautiefen von 65 mm bis zu 95 mm flexibel realisiert werden. Bilder: KEUCO

Die ganze Welt von IXMO: www.ixmo.de