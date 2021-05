Pressemeldung

KEUCO setzt mit den Desinfektionsmittelspendern neue Maßstäbe im Design funktionaler Objektaccessoires. Für verschiedene Einsatzbereiche und Umgebungen gibt es zahlreiche neue Modelle, die Design und Funktionalität für die erforderlichen Hygienekonzepte perfekt kombinieren. Für KEUCO ein Muss: die Verbindung von Sinnhaftigkeit und Sinnlichkeit. Das gilt auch für die Desinfektionsmittelspender. Sie bieten ausgezeichnetes Design und modernsten Hygienekomfort.

Alltag – nicht alltäglich: Mit Sicherheit stilvolle Handdesinfektion von KEUCO

Der PLAN Desinfektionsmittelspender überzeugt mit seiner Kombination von Design und Funktion im Eingangsbereich, am Fahrstuhl oder auf dem Flur. Er fügt sich perfekt in jede Umgebung und wird zum wichtigen Hygieneaccessoire überall dort, wo Menschen sich begegnen.



Mit seinem zurückhaltenden Äußeren in Silber-eloxiert/Schwarz oder Schwarz setzt er auf Understatement. Handelsübliches Desinfektionsmittel oder -gel wird einfach in die integrierte Vorratsflasche gefüllt. Die manuelle Betätigung ist hygienisch einwandfrei mit dem Unterarm praktikabel. Als Abtropfschutz dient die großzügige Bodenplatte, die gleichzeitig einen festen Stand garantiert. Der Desinfektionsmittelspender ist auch als wandhängendes Modell und zusätzlich in verchromt und Edelstahl-finish erhältlich.

Designstark und dabei klinisch geeignet

Der PLAN CARE Desinfektionsmittelspender für flüssiges Desinfektionsmittel ist perfekt für Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen. Die intuitive Bedienung erfolgt mechanisch über einen Hebel und lässt sich auch mit dem Arm betätigen. Eine Tropfschale ist im Design integriert. Der Spender ist für verschiedene 0,5 Liter Euronormflaschen geeignet. Im vorderen Sichtfenster lassen sich die Inhaltsstoffe und der Füllstand des Desinfektionsmittels schnell ablesen. Der Desinfektionsmittelspender ist in Silber-eloxiert/Schwarz oder Schwarz erhältlich und passt sich so perfekt in jede Umgebung ein. Als Variante fest an der Wand montiert ist er in drei Oberflächen erhältlich.