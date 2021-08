Pressemeldung

Die Einrichtung wird immer bewusster inszeniert. Gerade die Details erhalten mehr Aufmerksamkeit, denn sie geben die besondere Note. In der Badgestaltung gehören hochwertige Bad-Accessoires zu einem stimmigen Gesamtbild dazu. BLACK SELECTION – die schwarz matte Badausstattung von KEUCO – setzt prägnante Akzente im Bad: edel, elegant und zugleich extravagant. In Kombination mit hellen Tönen in der Raumgestaltung kommt BLACK SELECTION besonders kraftvoll und perfekt inszeniert zur Geltung.



Die tiefschwarzen, seidenmatten Oberflächen der KEUCO Produkte bestechen durch ihre besondere Farbbrillanz, die einen luxuriösen Touch ins Bad bringt. Im Farbton RAL 9011 sind sie perfekt aufeinander abgestimmt. Eine spezielle Lack-Beschichtung macht sie unempfindlich, haltbar und pflegeleicht – ideal sowohl für private Bäder als auch in der trendigen Objektausstattung. Die samtmatte Oberfläche ist haptisch ausgesprochen angenehm.

BLACK SELECTION kommt in allen Bereichen des Bades zum Einsatz.

Am Waschtisch besticht der schwarz matte Lotionspender in Design und Funktion. Neben der kompakten Formensprache überzeugt er durch seine praktische Einhandbedienung und einfache Nachfüllbarkeit. Der Glashalter mit Echtkristall-Glas für die Zahnbürste darf am Waschtisch nicht fehlen. Bei den Handtuchhaltern stehen ein- und zweiarmige Ausführungen in unterschiedlichen Ausladungen für die individuelle Badgestaltung zur Wahl. Für den letzten Schliff der schwarz akzentuierten Badgestaltung am Waschtisch sorgt der schlanke, schwarz matte Kosmetikspiegel. Er lässt sich dreidimensional verstellen und bietet zwei Spiegelflächen: eine unvergrößerte Seite und eine Spiegelfläche mit 5-fach Vergrößerung. Dank ihrer soliden Wandbefestigung garantieren alle Accessoires von KEUCO komfortable Benutzung und Haltbarkeit.



Für die Ausstattung des WC-Bereichs stehen drei verschiedene Modelle von Toilettenpapierhaltern zur Wahl. Sie zeigen sich durchdacht funktional: BLACK SELECTION Toilettenpapierhalter gibt es in offener Form, mit Deckel oder mit feststehender Abdeckung, die gleichzeitig als Ablage dient. Passend im Design rundet die schwarz matte Toilettenbürstengarnitur das Bild am WC ab.

Die Produktvielfalt der KEUCO BLACK SELECTION bietet eine umfassende Auswahl für das ganze Bad. Allein im Segment Haken gibt es drei Varianten, darunter eine Variante mit integriertem Türpuffer. Zur Unterstützung an der Badewanne oder in der Dusche dient der stabile Haltegriff und auf dem schwarz matten Badetuchhalter sind die Handtücher immer zur Stelle. In der Dusche besticht BLACK SELECTION mit schwarz matten Duschablagen.



Die Vielfalt des KEUCO BLACK SELECTION Sortiments bietet eine stimmige und gleichzeitige moderne Badausstattung. So entstehen außergewöhnliche Badezimmer, die individuell und wohnlich erscheinen – mit einem Hauch von Extravaganz.