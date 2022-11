BLACK SELECTION – die schwarz matte Badausstattung von KEUCO – setzt prägnante Akzente im Bad: edel, elegant und zugleich extravagant. In einheitlich durchgängigem Schwarz matt bietet BLACK SELECTION Armaturen, Accessoires und Spiegelschränke. In Kombination mit hellen Tönen in der Raumgestaltung kommt BLACK SELECTION besonders kraftvoll und perfekt inszeniert zur Geltung. Die tiefschwarzen, seidenmatten Oberflächen der KEUCO Produkte bestechen durch ihre besondere Farbbrillanz, die einen luxuriösen Touch ins Bad bringt. Eine spezielle Lack-Beschichtung macht sie unempfindlich, haltbar und pflegeleicht – ideal sowohl für private Bäder als auch in der trendigen Objektausstattung. Die samtmatte Oberfläche ist haptisch ausgesprochen angenehm.

BLACK SELECTION kommt in allen Bereichen des Bades zum Einsatz.

Die Vielfalt des KEUCO BLACK SELECTION Sortiments bietet eine stimmige und gleichzeitige moderne Badausstattung. So entstehen außergewöhnliche Badezimmer, die individuell und wohnlich erscheinen – mit einem Hauch von Extravaganz.

BLACK SELECTION Armaturen

In der Dusche und an der Wanne bietet die Armaturenserie IXMO in Schwarz matt Gestaltungvielfalt und Planungsfreiheit. IXMO bringt eine große Besonderheit mit: Durch die Bündelung von Funktionen bei minimalistischem Erscheinungsbild sind anders als sonst üblich nur noch wenige Armaturen-Elemente auf der Wand erforderlich. Eine ruhige Raumästhetik entsteht. In dem schwarz matten Look wird das Design eindrucksvoll unterstrichen.

In Kombination mit einem großen Sortiment an schwarz mattem Brausezubehör lassen sich Duschlösungen, ob mit Schwall-, Kopf- und Handbrause, oder einem passenden Gussschlauch für das Spa zuhause, verwirklichen.

Am Waschtisch setzt sich der designstarke Look der IXMO Armaturen in Schwarz matt fort. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen passen sie dennoch immer zu der universellen Formensprache der IXMO Dusch- und Wannenarmaturen. In den Ausführungen Flat, Soft oder Pure gibt es für unterschiedliche Wohnstile die passenden Waschtischarmaturen, als Einhebelmischer oder Wandauslaufmodell. Außerdem im Sortiment: eine berührungslose IXMO Sensorarmatur für den Waschtisch. Mit KEUCO BLACK SELECTION kann das ganze Bad mit schwarz matten Akzenten gestaltet werden, denn auch für das Bidet sind die Armaturen passend erhältlich.

BLACK SELECTION Accessoires

Und was wäre eine Badgestaltung ohne die passenden Accessoires? Die Einrichtung wird immer bewusster inszeniert. Gerade die Details erhalten mehr Aufmerksamkeit, denn sie geben die besondere Note. In der Badgestaltung gehören hochwertige Bad-Accessoires zu einem stimmigen Gesamtbild dazu. Ein ausgewähltes Sortiment der Collection PLAN und Collection REVA steht in Schwarz matt für Liebhaber kräftiger Akzente zur Verfügung. Sie runden das Bild ab, egal ob Duschkorb, Kosmetikspiegel, Lotionspender oder Toilettenpapierhalter.

BLACK SELECTION Spiegelschränke

Die Produktvielfalt der KEUCO BLACK SELECTION bietet eine umfassende Auswahl für das ganze Bad. Auch der Spiegelschrank ROYAL MODULAR 2.0 ist ebenfalls in schwarz matter Ausführung passend erhältlich.

Alle Produkte der BLACK SELECTION sind auf der KEUCO Webseite zu finden: www.keuco.com/de/themen/black_selection/