Pressemeldung

Schwarze Oberflächen sind der Hingucker in der modernen Einrichtung. Längst setzen sie auch im Badezimmer elegante Akzente. Sie wirken luxuriös und verleihen dem Bad einen designstarken Charakter. KEUCO hat ein umfassendes Sortiment für alle, die die Farbe Schwarz im Badezimmer lieben: Black Concept.



KEUCO bietet für die Badmöbel der EDITION 11 eine Oberfläche in Schwarz. Das zurückhaltende und geradlinige Design der EDITION 11 Möbel wird von einer grifflosen Optik geprägt. Neben Waschtischunterschänken sind Sideboards, Hochschränke und Unterbauschränke in der besonderen Oberfläche mit Metallicpigmenten im Lack erhältlich. Der edle, mattschwarze Look strahlt eine geheimnisvolle Extravaganz aus und gibt dem Bad gleichzeitig eine behagliche Atmosphäre. Die haptisch ausgesprochen angenehme, samtmatte Qualität der Badmöbel mit Anti-Fingerprint-Effekt zeichnet sich durch besondere Unempfindlichkeit und Pflegeleichtigkeit aus.



Perfekt abgestimmt: Die modularen Möglichkeiten der IXMO Serie ist auch in der PVD-Oberfläche Schwarzchrom gebürstet erhältlich. IXMO bringt ästhetisches Design und sinnhafte Funktionalität in Einklang: individuell und vielfältig. Dadurch, dass die Armatureneinheiten mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen, lässt sich die Zahl der Sichtteile auf der Wand reduzieren. Das eröffnet eine bisher unbekannte Freiheit bei der Planung von Dusche und Wanne. Passend im minimalistischen und geradlinigen Look ist die große Kopfbrause der EDITION 11. Der leichte Metallic-Schimmer der Schwarzchrom gebürsteten Oberfläche wirkt besonders ausdrucksstark auf hellen Flächen, strahlt Modernität und Designstärke aus. Für ein Duscherlebnis, das alle Sinne anspricht.



Die EDITION 11 Armaturen und Accessoires in Schwarzchrom gebürstet bilden einen eleganten Kontrast. Die Waschtisch-Armaturen erhalten auf den weißen Keramik-Waschtischen der Serie maximale Aufmerksamkeit.



Für ein stimmiges Bild setzt der ROYAL LUMOS Lichtspiegel mit umlaufendem Rahmen in schwarz eloxiert ein leuchtendes Highlight. Die zwei LED-Beleuchtungs-Quellen – Hauptbeleuchtung und Waschtischbeleuchtung – lassen sich über das intuitive Bedienpanel dimmen und in der Lichtfarbe stufenlos einstellen. Optional ist er mit praktischer Spiegelheizung erhältlich, die für eine beschlagfreie Optik nach dem Duschen sorgt.



KEUCO Duschablagen: Für die perfekte Kombination aus Design und Staufläche. Sie bieten viel Platz und sind in ihrer angesagten Optik aus grauschwarz pulverbeschichtetem Aluminium stilvolle Designobjekte in der Dusche. Neben zwei Modellen zur Wandmontage gibt es auch eine Duschablage zum Einhängen an der Glasabtrennung. Neben den Standardbreiten sind sogar Duschablagen mit Breiten bis zu 1600 mm erhältlich. Da findet wirklich jedes Pflegeprodukt seinen Platz. Neu bei KEUCO: Ganz ohne bohren und trotzdem fest an der Wand können die Duschablagen mit zugehörigem Zweikomponenten-Kleber ganz einfach angebracht werden.