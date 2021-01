Das Lifestyle- und Designhotel Le Méridien Hamburg liegt im trendigen Szeneviertel St. Georg in der Hansestadt. Von den 279 Zimmern und Suiten haben die meisten einen einmaligen Ausblick auf die Außenalster. Das Design spiegelt die starke Verbindung des Hamburger Hotels mit dem Wasser wider: moderne maritime Elemente schaffen hanseatischen Lifestyle. Ein erfrischendes Wohnerlebnis für die Sinne. Die Designansprüche des Hauses sind hoch. Für das besonders gekonnte Konzept mit einem Mix aus einladendem Komfort, urbaner Atmosphäre und designstarken Ausstattungen wurde das Le Méridien Hamburg 2018 mit dem German Design Award ausgezeichnet. Nur hochwertigste Materialien und künstlerische Einrichtungsgegenstände erwarten die Gäste.



Auch in den Bädern der Zimmer und Suiten setzten die Inneneinrichter auf die Kombination von geschmackvollem Interieur und stylischen Highlights. Das Farbkonzept in dunklen Tönen wirkt sehr edel in seiner Zusammensetzung, setzt aber dennoch auf zurückhaltendes Understatement. Nichts wäre hier naheliegender als auch die passenden Armaturen und Accessoires zu wählen, um den Look zu komplettieren.



KEUCO bietet hier eine besondere schwarzgebürstete Oberfläche an, die an Exklusivität nicht zu überbieten ist. Die matten Armaturen und Accessoires werden mittels PVD-Beschichtung erzeugt. Dies garantiert eine extrem unempfindliche Oberfläche mit sattem Farbton und sehr hohem Härtegrad. Im Le Méridien Hamburg bieten die weißen Marmor-Waschtische einen edlen Kontrast zu den schwarzen EDITION 11 Einhebel-Waschtischmischern und Seifenablagen mit Kristallglas.



In den Duschen wird den Gästen ein Erlebnis mit IXMO Armaturen geboten. Die Armaturen im minimalistischen Design können dank innovativer KEUCO-Technik mehrere Funktionen auf kleinstem Raum vereinen. Es kann zwischen großer Kopf- oder Stabhandbrause mittels 2-Wege Ab- und Umstellventil gewählt werden. Gleichzeitig sind Schlauchanschluss und Brausehalter in dem Armaturenelement enthalten. Das Thermostat regelt dazu in Kombination zuverlässig die Temperatur. IXMO zeichnet sich durch die hohe Bedienerfreundlichkeit aus. Passend ebenfalls in mattem Schwarzchrom bietet der EDITION 11 Duschkorb Platz für Pflegeprodukte. An der großzügigen Wanne fiel die Wahl auf den EDITION 11 Wannenmischer. Die Temperatur und die Menge werden über die Bedienelemente jeweils reguliert. Der Haltegriff bietet Sicherheit und Komfort.



Im WC-Bereich beweisen sich der Toilettenpapierhalter und die Bürstengarnitur der EDITION 11 als Alltagshelden.

Die extravaganten Oberflächen der Armaturen und Accessoires in Schwarzchrom gebürstet unterstützen die Design-Kompetenz der Badausstattungen und komplettieren den hochwertigen Look des Lifestyle-Hotels.