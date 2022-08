Armaturen spielen in jedem Bad eine entscheidende Rolle. Als Designstatement am Waschtisch tragen sie maßgeblich zur vollendeten Badgestaltung bei. Im täglichen Gebrauch müssen sie ihre Funktionalität und langlebige Qualität immer wieder neu unter Beweis stellen. Vor allem am Waschtisch. Kein Bereich wird im Bad häufiger genutzt.

KEUCO entwickelt und produziert seit 2002 Designarmaturen in erstklassiger Markenqualität. KEUCO Armaturen made in Germany stehen für makellose Optik und herausragende Qualität. Die Armaturen werden am Hauptsitz im westfälischen Hemer hergestellt – vom Design bis zum fertigen Produkt. Eine der besonderen Kernkompetenzen von KEUCO ist die Oberflächenbearbeitung. Hier kommt innovative Technik mit vollautomatischen Robotern zum Einsatz sowie für den detailgenauen Feinschliff traditionelle Handarbeit. KEUCO verfügt über eine der modernsten Galvanikanlagen der Sanitärbranche, in der die exzellenten Chromoberflächen in einem speziellen, dreistufigen Prozess entstehen. Am Ende steht Perfektion in Design und Funktion – in erstklassiger Verarbeitung und mit langlebiger Qualität.

EDITION 90

KEUCO Armaturen in vielfältigen Designsprachen veredeln das Bad und machen es zu etwas Außergewöhnlichem. Sie komplettieren das Einrichtungskonzept, setzen Akzente und sind in jedem Bad ein Blickfang. Jeder Armaturenlinie liegt eine eigenständige gestalterische Idee zugrunde, die KEUCO mit namhaften Designern, wie z.B. dem Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, zu einem Gesamtkonzept entwickelt. Mit dem Anspruch, die Grenzen des fertigungstechnisch Machbaren für die Designidee auszureizen, entstehen bei KEUCO Produkte, die anspruchsvolle Kunden ebenso wie Jurymitglieder von renommierten Designpreisen überzeugen. Produkte, die unique sind und begeistern.

Erst die richtigen Armaturen für Waschbecken, Dusche und Badewanne machen aus einem Badezimmer den ganz persönlichen Lebensraum. Zahlreiche Armaturen mit verschiedensten Designs hat KEUCO im Programm, die perfekt auf ganze Badeinrichtungskonzepte abgestimmt sind. Welches Design auch immer dem individuellen Stil entspricht – die Badeinrichtung wird harmonisch und stilvoll zu einer Einheit und wird gleichzeitig höchste Anforderungen an Qualität und Bedienkomfort erfüllen – oder mit KEUCO sogar übertreffen.

Armaturen als Teil des Gesamtkonzeptes einer KEUCO EDITION

EDITION 90

EDITION 90 SQUARE

Kreis trifft auf Quadrat: Die EDITION 90 verbindet rund mit eckig. Das Quadrat ist das designgebende Element der EDITION 90 SQUARE. Die klare Designsprache im 90-Grad-Winkel zieht sich konsequent durch die komplette Badausstattung: Armaturen, Accessoires, Spiegel, Waschtische und Badmöbel. So entstehen einzigartig luxuriöse Badwelten für unterschiedliche Wohnstile.

EDITION 400

Weiche, fließende Formen und ein sanftes Oval charakterisieren die Armaturen der EDITION 400. Sie sind ein wesentliches Stilelement der kompletten Badeinrichtung von KEUCO. Eine Besonderheit ist der im Auslauf integrierte, von außen nicht sichtbare und verstellbare Strahlregler. Verschiedene Größen und Auslauflängen harmonieren mit Waschtischen aller Art.

EDITION 11

Die Armaturen der EDITION 11 stehen für geradlinige Konturen für eine klare, geometrische Ästhetik. Sie haben eine elegante Leichtigkeit und zeigen sich als Waschtisch- oder Wandarmatur in großer Variantenvielfalt.

Universelle Armaturenlinien mit den passenden Accessoires

COLLECTION MOLL

Das zurückhaltende, schlanke Design der COLLECTION MOLL verleiht dem Einhebel-Waschtischmischer Leichtigkeit und zeitlose Schönheit, die die Handschrift von Designer Reiner Moll trägt. Brillante Chromoberflächen betonen effektvoll die äußerste Präzision in der Verarbeitung. Die Formensprache wird in jedem Accessoire aufgegriffen.

PLAN blue

In modernen Bädern regiert die Vielfalt. Allein schon, um die unterschiedlichen architektonischen Ansätze gestalterisch zu unterstützen, bietet KEUCO eine große Vielfalt an Lösungen. Das beweisen die Einhebelwaschtischmischer von PLAN blue in unterschiedlichen Größen für Waschtische aller Art. Die PLAN blue Waschtischarmaturen haben eine zeitlose und langlebige Formensprache, die mit verschiedenen Einrichtungsstilen harmoniert und sie universell, besonders im (halb-) öffentlichen Bereich, einsetzbar macht. PLAN blue Waschtischarmaturen helfen zudem, Wasser und Energie zu sparen – dank Durchflussbegrenzung auf sechs Liter pro Minute. In der Kombination mit PLAN Accessoires zeigt sich das umfassende Sortiment für alle Bereiche des Bades.

Armaturen für das ganze Bad: IXMO von KEUCO

IXMO

Optisch und funktional ein Highlight ist die IXMO Wandauslaufarmatur, die Auslauf und Einhebelmischer in nur einem Element vereint. Hinter der minimalistischen Unterputzarmatur steckt maximale Produktintelligenz. Und dank extrem flachem Einbaukörper und stufenlosem Tiefenausgleich von 70 bis 100 mm ist die Installation für SHK-Profis äußerst einfach, schnell und flexibel. IXMO Armaturen gibt es im einheitlich minimalistischem Look und gewohnt technisch komprimiert für das ganze Bad: Dusche, Wanne, Waschtisch.