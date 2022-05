KEUCO Accessoires für das Badezimmer

Was wäre ein Badezimmer ohne die passenden Accessoires? In der Badgestaltung gehören hochwertige Badaccessoires zu einem stimmigen Gesamtbild dazu. Sie runden das Design ab und komplettieren das Einrichtungskonzept. Sie sind clevere Alltagshelden, setzen besondere Akzente, sind als stumme Diener und komfortable Unterstützer behilflich.

KEUCO produziert seit den frühen 50er Jahren Accessoires für das Bad. Über die Jahrzehnte hat sich der Anspruch hochwertige Produkte zu entwickeln und zu fertigen in der Unternehmenskultur manifestiert. KEUCO Accessoires stehen für den besonderen Schliff der Badgestaltung. Ein Must-have für alle, die auf langlebige Qualität und designstarke Formen setzen. Das Bad als Lebensraum gestalten, als schönstes Zimmer im ganzen Haus. Mit Detailliebe und der Ambition sich immer wieder zu verbessern, entstehen bei KEUCO Produkte, die Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt begeistern.

Nicht nur das Design, sondern auch smarte Funktionen sind stets im Visier der KEUCO Produktentwicklung. Denn, dass ein Accessoire für das Bad nicht nur schön sondern auch smart sein kann, beweist beispielsweise der EDITION 11 Duschkorb. Ein schlanker Duschabzieher ist so im Design integriert, dass mit einem Griff dieser hervorgeholt und die Duschwand von Tropfen befreit werden kann. Trotz der hochwertigen und massiven Materialität kann der Duschkorb auch angeklebt werden. Der kraftvolle Kleber macht es möglich. Die geklebten Befestigungen können ganz einfach und rückstandslos auch wieder entfernt werden.

Der kleinste Alltagsheld im Sortiment ist der Handtuchhaken. Mit großer Wirkung sorgt er für Ordnung im Bad. Unauffällig und souverän. Eine innovative Lösung ist es, die Handtücher hintereinander aufzuhängen. Wie beim Haken der EDITION 90 und EDITION 90 SQUARE. Mit runder oder eckiger Rosette findet er in vielen unterschiedlichen Badwelten seinen Platz. Besonderes Detail des doppelten Handtuchhakens der EDITION 400: Das Handtuch wird von hinten angehängt. Perfektion im Detail ist das besondere Merkmal der KEUCO Produkte.



Das Bad als Lebensraum: egal, ob morgens, mittags oder abends. KEUCO trägt mit den Accessoires zum Wohlbefinden bei und überzeugt immer wieder mit guten Ideen für ganz alltägliche Dinge. Wie mit einer integrierten Ablage am Toilettenpapierhalter. Hier bietet der Marktführer Möglichkeiten unterschiedlicher Designlinien und verschiedenen Materialien: Schlank und aus einem Stück mit Aluminium-finish ist der Toilettenpapierhalter mit Ablage der EDITION 400 gefertigt. Mit Rauchglasablage setzt der EDITION 90 SQUARE Toilettenpapierhalter ein Designstatement. Der PLAN Papierhalter mit Ablage ist passend zu den PLAN Accessoires in glänzendem Chrom, mattem Aluminium-finish und hochwertigem Edelstahl-finish erhältlich. Wie die gesamte PLAN-Familie vereint er zeitloses Design, höchste Funktionalität und herausragende Qualität. Auf der rutschfesten und kratzfreien Ablagefläche aus edlem Linoleum finden Mobilgeräte, Geldstücke oder sonstige Hosentascheninhalte kurzfristig ihren sicheren Platz.



Passend dazu hält das KEUCO Repertoire weitere Accessoires rund um das WC, wie Toilettenbürstengarnituren, bereit. Hängend oder stehend, eckiges oder rundes Design, Glas oder Chrom: Jedes der vielfältigen Designs hat seine unverwechselbare Optik.



Die Funktion steckt im Detail: Als äußerst praktisch erweist sich auch der Lotionspender mit Einhandbedienung und ästhetischem Stülpbecher für eine einfache Befüllung. Durch die Bedienung von unten kommen mit nassen Händen keine Wassertropfen auf die Oberfläche des Spenders.



Immer das Handtuch griffbereit dank formschönen Handtuchhaltern oder -ringen: Clever durchdacht, sodass feuchte Handtücher in luftiger Entfernung zur Wand trocknen können.



Accessoires sind bei KEUCO keine Nebensache, sondern Teile des Gesamtkonzepts. Individuelle Lebensstile prägen immer stärker den Variantenreichtum der Wohnästhetik bis ins letzte Detail. Im Badezimmer perfektioniert KEUCO das Gesamtkonzept des Bades mit formvollendeten Accessoires: Mit bester Verarbeitungsqualität, edlen Oberflächen und einem Design, das regelmäßig höchste Ansprüche nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.