Die klimaneutral gedruckte PÜ 2026 informiert auf rund 400 Seiten über die mehr als 3.000 KESSEL-Produkte und ist ab sofort online abrufbar. Quelle: KESSEL SE + Co. KG

Mit der neuen Programmübersicht (PÜ 2026) stellt der Entwässerungsspezialist KESSEL sein aktuelles Produktspektrum sowie sämtliche Serviceangebote kompakt und praxisnah vor. Auf rund 400 Seiten finden Planer, Fachhandwerker und Betreiber umfassende Informationen zu mehr als 3.000 Artikeln aus den Bereichen Rückstauschutz, Hybrid-Entwässerung, Pumpentechnik, Ablauf- und Abscheidetechnik. Die PÜ 2026 ist wie gewohnt klimaneutral gedruckt und digital unter www.kessel.de/service/kataloge-prospekte oder www.kessel.de/pue verfügbar.

Neuheiten und Innovationen

Neben bewährten Systemlösungen präsentiert die PÜ 2026 zahlreiche Produktneuheiten und Weiterentwicklungen:

Megastark im Miniformat: Mit der Minilift-Familie für Grau- und Schwarzwasser decken sechs kompakte Hebeanlagen nahezu alle Anwendungen im häuslichen Bereich ab – leistungsstark und montagefreundlich.

Platzsparende Abscheider-Komplettlösung für den Erdeinbau: das abgestimmte System des EasyClean ground Multi vereint Fettabscheider, Probenahme und Pumpstation in einem.

Maßgeschneidert bis ins Detail: Für spezielle Anforderungen an Funktionsschächte bietet KESSEL maßgeschneiderte Sonderlösungen aus Kunststoff PE oder – neu – glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).

Optimierung des digitalen Planungstools SmartSelect: Von der intuitiven Konfiguration bis zur exakten Auslegung können Entwässerungslösungen effizient und anwenderfreundlich geplant werden – bei weiter reduziertem Aufwand.

Neue Systematik bei Produktbezeichnungen

Einfacher. Intuitiver. Internationaler. KESSEL führt eine geänderte Nomenklatur für Hebeanlagen und Pumpstationen ein. Ziel ist ein durchgängiges Größenraster nach S, M, L, XL und XXL, das die zahlreichen Varianten für alle Nutzer besser unterscheidbar macht.

„Damit reagieren wir auf unser wachsendes Pumpensortiment und bieten eine klare Produkteinordnung. Die Systematik ist auch im internationalen Kontext verständlich, schärft unser Markenbild und ermöglicht eine klare Struktur für künftige Erweiterungen und die Einführung von Produktfamilien,“ erklärt Jan Martin, Produktmanager Pumpentechnik bei KESSEL.

Mehr als Technik

Neben technischen Produktinformationen bietet die PÜ 2026 auch einen umfassenden Einblick in das Unternehmen KESSEL – von Nachhaltigkeit und integrierten Managementsystemen bis hin zu Qualitätsnachweisen und Kundenservices. Damit dient die die Programmübersicht nicht nur als technisches Nachschlagewerk, sondern schafft Transparenz über die Werte, Leistungen und Services des Unternehmens.