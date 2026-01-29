KESSEL - Webinare: Fettabscheider kompakt
Dieser Kurs gewährt Ihnen einen kompakten Einblick in den Bereich der Abscheidetechnik. Neben den Einbaugründen erhalten Sie Informationen zum aktuellen Stand der Normung, Einbau und Betrieb von Abscheideranlagen.
Inhalt
- Die Regeln
- Bemessung und Einbau
- Betrieb und Wartung
- Das Sortiment
Lernformat
Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.
Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.
Die Teilnahme ist kostenlos!
Informationen zur Kursanmeldung
Sie benötigen einen persönlichen Account und müssen angemeldet sein.
Hier geht es zur Anmeldung/Registrierung
Nun wählen Sie den gewünschten Kurs aus (anklicken).
Klicken Sie auf "Jetzt buchen".
Sie erhalten eine Bestätigungsmail.
Webinartermine
04.02.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
30.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
01.10.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
11.11.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.