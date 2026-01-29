04.02.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

Dieser Kurs gewährt Ihnen einen kompakten Einblick in den Bereich der Abscheidetechnik. Neben den Einbaugründen erhalten Sie Informationen zum aktuellen Stand der Normung, Einbau und Betrieb von Abscheideranlagen.

Inhalt

Die Regeln

Bemessung und Einbau

Betrieb und Wartung

Das Sortiment

Lernformat



Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.



Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.



Die Teilnahme ist kostenlos!

Informationen zur Kursanmeldung

Sie benötigen einen persönlichen Account und müssen angemeldet sein.



Hier geht es zur Anmeldung/Registrierung



Nun wählen Sie den gewünschten Kurs aus (anklicken).



Klicken Sie auf "Jetzt buchen".



Sie erhalten eine Bestätigungsmail.

Webinartermine

30.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

01.10.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

11.11.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

