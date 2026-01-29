29.01.2026  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL - Webinare: Fettabscheider kompakt

04.02.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

Dieser Kurs gewährt Ihnen einen kompakten Einblick in den Bereich der Abscheidetechnik. Neben den Einbaugründen erhalten Sie Informationen zum aktuellen Stand der Normung, Einbau und Betrieb von Abscheideranlagen.

Inhalt

  • Die Regeln
  • Bemessung und Einbau
  • Betrieb und Wartung
  • Das Sortiment

Lernformat

Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.

Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten. 

Die Teilnahme ist kostenlos!

Informationen zur Kursanmeldung

Sie benötigen einen persönlichen Account und müssen angemeldet sein.

Hier geht es zur Anmeldung/Registrierung

Nun wählen Sie den gewünschten Kurs aus (anklicken).

Klicken Sie auf "Jetzt buchen". 

Sie erhalten eine Bestätigungsmail.

Webinartermine

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

30.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

30.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt  

01.10.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

01.10.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt  

11.11.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt

11.11.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Fettabscheider kompakt  

KESSEL SE + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
