Selbstlernkurs + Live Webinare

Gebäude sicher vor Rückstau zu schützen ist wichtig, um große und oftmals teure Schäden zu vermeiden. Selbst die Gebäude im Bestand sind zu einem großen Teil nicht korrekt vor Rückstau gesichert.



Dieser Kurs gewährt Ihnen einen kompakten Einblick in den Bereich der Rückstausicherungen - von Rückstauverschlüssen bis zu Hebeanlagen und der neuen Hybridentwässerung von KESSEL.



Neben den Einbauorten und der Funktion erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum aktuellen Stand der Regeln, dem Einbau und Betrieb von Rückstausicherungen.



Lernformate



Mit dem Selbstlernkurs können Sie sich jederzeit (24/7) über das Thema informieren. Der Kurs ist in mehrere kurze Einheiten unterteilt, so dass Sie die einzelnen Module auch bequem zwischendurch bearbeiten können.



Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.



Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.



Die Teilnahme ist kostenlos!

Informationen zur Kursanmeldung

Sie benötigen einen persönlichen Account und müssen angemeldet sein.



Hier geht es zur Anmeldung/Registrierung



Nun wählen Sie den gewünschten Kurs aus (anklicken).



Klicken Sie auf "Jetzt buchen".



Sie erhalten eine Bestätigungsmail.



Selbstlernkurs

Schutz vor Rückstau kompakt (Selbstlernkurs)

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

Webinartermine

27.01.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Schutz vor Rückstau kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

26.11.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Schutz vor Rückstau kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

21.04.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Schutz vor Rückstau kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

09.06.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Schutz vor Rückstau kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.

08.10.2026 | 10:00 - 11:00 Uhr | Schutz vor Rückstau kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.