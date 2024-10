Eine gas- und wasserdichte Gebäudehülle ist die wichtigste Grundlage für die Werthaltigkeit Ihrer Immobilie. Heute ist auch die Radonbelastung von Wohnräumen und Arbeitsplätzen ein entscheidender Faktor, der aus Gesundheitsaspekten beachtet werden muss.



Aus diesem Grund haben sich drei führende deutsche Marken zusammengetan und bieten ein Live Online Training für Planer, Verarbeiter und den Handel an.



DOYMA, KESSEL und SOPRO haben ihr Know-how und die Kompetenz rund um die Themen "Radonsicheres Bauen" gebündelt.



Um dieses Profi-Wissen für die eigenen Aufgaben zu nutzen, bieten die drei Hersteller das Training bequem und von zuhause im virtuellen Raum an.



An insgesamt vier Terminen im Jahr 2024 geben die Experten im Live-Online-Training ihr Wissen weiter. Hauptaugenmerk liegt dabei bei der Vermittlung von Expertenwissen rund um die baulichen Abdichtungsmaßnahmen zum Schutz vor Radon.



Im Training informieren die Experten zu relevanten Hintergründen, gesundheitlichen und gesetzlichen Relevanzen. Im Weiteren zeigen die Experten mit welchen bewährten Maßnahmen und Lösungen im Bereich der Abdichtung ein Schutz vor Radon erreicht werden kann.



Die Teilnehmer:innen haben im virtuellen Raum jederzeit die Möglichkeit mit den Referenten zu interagieren. Stellen Sie Ihre persönlichen Fragen rund um die Abdichtung zum Schutz vor Radon in Gebäuden.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

DOYMA, KESSEL, SOPRO

Was ist Radon?

Gesundheitliche Relevanz

Wie kommt Radon ins Gebäude?

Gesetzliche Regelungen zum Schutz vor Radon

Maßnahmen und Lösungen im Bereich Abdichtung

Ihre Fragen und Abschluss

Gesamtdauer ca. 60 Minuten



Die Teilnahme ist kostenlos

Jetzt anmelden

Unser Termin - Jetzt Platz sichern

30.10.2024 Radonsicheres Bauen, online

Anmeldefrist: 30. Okt 2024, 14:00

Veranstaltungszeitraum: 30. Okt 2024, 14:00 - 15:00