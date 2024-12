Großküchenentwässerung - Aber sicher!

In der Großküche kommt es durch extreme Belastungen, hohe Hygienestandards und der Forderung nach leichter Reinigung, auf die professionelle Planung und Ausführung der Oberflächen und Ablaufstellen an. Die sichere Abdichtung des Untergrundes und der Durchdringungen ist die große Herausforderung für die Ausführenden von gewerblichen Küchen um teure Schäden dauerhaft zu verhindern.



Das Profi-Webinar von CODEX und KESSEL richtet sich an alle an der Planung Beteiligten und zeigt die Kompetenzen der beiden Hersteller rund um den dauerhaft dichten Einbau und Anschluss von Bodenabläufen und Entwässerungsrinnen in Großküchen.



Die erfahrenen Referenten sprechen über häufige Fehler in der Praxis und erklären die wichtigsten Regeln und Normen rund um die fachgerechte Abdichtung und den Anschluss im geprüften System.



Sie lernen die hochwertigen Produktsysteme von Codex im Anschluss an die KESSEL Ablauftechnik aus Edelstahl kennen.



Besuchen Sie das Profi-Webinar von CODEX und KESSEL und verbessern Sie Ihr wissen rund um die Herausforderungen der Großküche.

Die Herausforderungen der Großküche:

Hygieneanforderungen, thermische Belastungen, Ergonomie und Ästhetik

Die häufigsten Fehler:

Schadensbilder aus der Praxis, Abdichtung, Werkstoffe

Grundlagen und Regeln:

Normen und Verarbeitungshinweise

CODEX Lösungen

CODEX Produktsysteme Sortimentsüberblick

Funktion und Eigenschaften

Anschluss und Verarbeitung

KESSEL Lösungen

KESSEL Ferrofix Abläufe und Rinnen

Service

Vor Ort Services

Informationssysteme

Abschluss

Gesamtdauer ca. 90 Minuten



Die Teilnahme ist kostenlos

Jetzt anmelden

Unsere Termin - Jetzt Platz sichern

12.11.2024 Großküchenentwässerung, online

Anmeldefrist: Anmeldefrist abgelaufen

Veranstaltungszeitraum: 12. Nov 2024, 14:00 - 15:30