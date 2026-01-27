04.02.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

Drei Funktionen. Ein System. Maximale Effizienz im Erdverbau.

Live Webinare

Erleben Sie, wie unser neues System drei Funktionen in einer Lösung vereint: Fettabscheider, Probenahmeschacht und Pumpstation – alles kompakt und effizient für den Einbau im Erdreich. Wir zeigen Ihnen, wie EasyClean ground Multi nicht nur Platz spart, sondern auch durch einfache Installation, hohe Betriebssicherheit und praxisgerechte Details überzeugt.



Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, konkrete Einbauvorschläge und die Vorteile, die Ihre Projekte zukunftssicher machen.



Lernformate



Über das Jahr verteilt bieten wir mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.



Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.



Die Teilnahme ist kostenlos!

Informationen zur Kursanmeldung

Sie benötigen einen persönlichen Account und müssen angemeldet sein.



Webinartermine

04.02.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

30.04.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

01.10.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

11.11.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

