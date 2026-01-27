27.01.2026  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL - Webinar: EasyClean ground Multi

04.02.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

Drei Funktionen. Ein System. Maximale Effizienz im Erdverbau.

Live Webinare

Erleben Sie, wie unser neues System drei Funktionen in einer Lösung vereint: Fettabscheider, Probenahmeschacht und Pumpstation – alles kompakt und effizient für den Einbau im Erdreich. Wir zeigen Ihnen, wie EasyClean ground Multi nicht nur Platz spart, sondern auch durch einfache Installation, hohe Betriebssicherheit und praxisgerechte Details überzeugt.

Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, konkrete Einbauvorschläge und die Vorteile, die Ihre Projekte zukunftssicher machen.

Lernformate

Über das Jahr verteilt bieten wir mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.

Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten. 

Die Teilnahme ist kostenlos!

Informationen zur Kursanmeldung

Sie benötigen einen persönlichen Account und müssen angemeldet sein.

Hier geht es zur Anmeldung/Registrierung

Nun wählen Sie den gewünschten Kurs aus (anklicken).

Klicken Sie auf "Jetzt buchen". 

Sie erhalten eine Bestätigungsmail.

Webinartermine

04.02.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

30.04.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

01.10.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

 Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

11.11.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Der neue EasyClean ground Multi

 Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL SE + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
Anzeigen
ReSus Consult GmbH
Artweger GmbH. & Co. KG
Duka AG
Walraven GmbH
SCHRAEDER GmbH

DESTATIS:

16.01.2026

Inflationsrate im Jahr 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

22.01.2026

Mindestlohnerhöhung auf 13,90 Euro betraf bis zu 4,8 Millionen Jobs
mehr

Quelle: destatis.de

DIW Berlin:

15.01.2026

„Deutsche Wirtschaft hat sich stabilisiert, 2026 dürfte besser laufen“
mehr

Quelle: diw.de

Newsletteranmeldung