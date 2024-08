Wie dichtet man Wand und Bodenplatte richtig ab? Ein Thema, das alle am Bau beteiligten brennend interessiert.

Aus diesem Grund haben sich drei führende deutsche Marken zusammengetan und bieten ein Live-Online-Training für Planer, Verarbeiter und den Handel an.



DOYMA, KESSEL und SOPRO haben ihr Know-how und die Kompetenz rund um die Themen "Dichtheit beim Erstellen von Durchführungen" und "Abdichten von Wänden und Bodenplatten" gebündelt.



Um dieses Profi-Wissen für die eigenen Aufgaben zu nutzen und sich als Berater:in für seine Kunden interessanter zu machen, bieten die drei Hersteller das Training bequem und von zuhause im virtuellen Raum an.



An mehreren Terminen geben die Experten im Live-Online-Training ihr Wissen weiter. Hauptaugenmerk liegt dabei bei der Vermittlung von Expertenwissen rund um die sichere Durchdringung von Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie der Abdichtung nach DIN 18533.



Im Praxis-Teil des Trainings zeigen die Experten wie die Bauteile richtig montiert und verbaut werden. Dabei machen die Referenten auf die häufigsten Fehler in der Praxis aufmerksam und erläutern die schnelle Auswahl der passenden Systemlösungen. Die Teilnehmer:innen lernen, Schnittstellenprobleme zu erkennen und rechtzeitig abzustimmen.



Die Teilnehmer:innen haben im virtuellen Raum jederzeit die Möglichkeit mit den Referenten zu interagieren. Stellen Sie Ihre persönlichen Fragen rund um die Abdichtung mit und wir zeigen Ihnen die professionelle Lösung im Live Online Training „Alles dicht durch Wand und Bodenplatte“



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Begrüßung / Vorstellung der Teilnehmer und Referenten

DOYMA, KESSEL, SOPRO – So viel zur Theorie

Das Problem mit der Dichtheit Aus Schaden wird man klug Schadensfälle aus der Praxis

Die Regeln Regelwerke und Verarbeitungshinweise



KESSEL - Ablauftechnik, Rückstauschutz und Hebeanlagen

SOPRO - Abdichtung mit Dickbeschichtungen auf zementärer und bituminöser Basis

DOYMA – Ein- und Mehrspartenhauseinführungen

Ihre Fragen und Abschluss

Gesamtdauer ca. 120 Minuten



Die Teilnahme ist kostenlos

Jetzt anmelden

Unsere Termine - Jetzt Platz sichern

11.09.2024 Alles dicht durch Wand und Bodenplatte, online

Anmeldefrist: 11. Sep 2024, 10:00

Veranstaltungszeitraum: 11. Sep 2024, 10:00 - 12:00

Verfügbarkeit: 01. Dez 2023, 00:00 - 31. Okt 2024, 00:00

30.10.2024 Alles dicht durch Wand und Bodenplatte, online

Anmeldefrist: 30. Okt 2024, 10:00

Veranstaltungszeitraum: 30. Okt 2024, 10:00 - 12:00

Verfügbarkeit: 01. Dez 2023, 00:00 - 30. Nov 2024, 00:00